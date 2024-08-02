Pazarcık boncuğu fasulyesi Bilecik'te hasat edilmeye başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Pazarcık boncuğu fasulyesi Bilecik'te hasat edilmeye başlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız oluşu ve dış yüzeyinin parlaklığı sebebiyle rağbet gören 'Pazarcık boncuğu' fasulyenin hasadına başlandı. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen ve yaklaşık 1600 dekar alanda yetiştirilen fasulye, tarlalardan hasat edilip toptancılara satıldıktan sonra çevredeki İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, ilçe merkezi ve köylerinde mayıs ayında ekilen, boyu 2 metreye ulaşan fasulyenin, kısa sürede pişmesi ve lezzeti sebebiyle diğer çeşitlerden fazla talep edildiğini söyledi. Havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle bu yıl fasulye bitkilerinde çiçek dökülmeleri yaşandığını belirten Sert, bunun verimin düşmesine yol açtığını dile getirdi. İlçeye özgü 'Pazarcık boncuğu' fasulyenin 500'e yakın aile tarafından yetiştirildiğini ifade eden Sert, ürünün en önemli özelliklerinin kılçığının bulunmaması ve dış yüzeyinin parlaklığı olduğunu söyledi. Arapdede köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Akgül de 2 ton fasulye alabildiği arazisinden bu sene verim azaldığı için en fazla 600 kilogram mahsul toplayabileceğini belirtti. Toptancı Alihan Erdem de üreticiden fasulyenin kilogramını 60 liradan aldıklarını dile getirdi.

02.08.2024 10:26
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız oluşu ve dış yüzeyinin parlaklığı sebebiyle rağbet gören "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadına başlandı.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen ve yaklaşık 1600 dekar alanda yetiştirilen fasulye, tarlalardan hasat edilip toptancılara satıldıktan sonra çevredeki İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, ilçe merkezi ve köylerinde mayıs ayında ekilen, boyu 2 metreye ulaşan fasulyenin, kısa sürede pişmesi ve lezzeti sebebiyle diğer çeşitlerden fazla talep edildiğini söyledi.

Havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle bu yıl fasulye bitkilerinde çiçek dökülmeleri yaşandığını belirten Sert, bunun 1 dekarda 1 ton olması gereken verimin düşmesine yol açtığını dile getirdi.

İlçeye özgü "Pazarcık boncuğu" fasulyenin 500'e yakın aile tarafından yetiştirildiğini ifade eden Sert, ürünün en önemli özelliklerinin kılçığının bulunmaması ve dış yüzeyinin parlaklığı olduğunu söyledi.

Arapdede köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Akgül de 2 ton fasulye alabildiği arazisinden bu sene verim azaldığı için en fazla 600 kilogram mahsul toplayabileceğini belirtti.

Toptancı Alihan Erdem de üreticiden fasulyenin kilogramını 60 liradan aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Pazarcık boncuğu fasulyesi Bilecik'te hasat edilmeye başlandı - Son Dakika

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