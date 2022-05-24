Pazarlar'a deneme amaçlı lavanta dikildi - Son Dakika
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Pazarlar'a deneme amaçlı lavanta dikildi

24.05.2022 10:36
Pazarlar'a deneme amaçlı lavanta dikildi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde tıp ve kozmetik sanayide kullanılan lavanta bitkisinin deneme üretimine başlandı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde tıp ve kozmetik sanayide kullanılan lavanta bitkisinin deneme üretimine başlandı.

Türk Kızılay Pazarlar Temsilciliği Şenlendirme Projesi çerçevesinde, Pazarlar Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Genç çiftçiler ile ortaklaşa çalışılan bu projede ilçede yetişen ürünlere alternatif ürün eklemek amacıyla Ziraat Odası'nın Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Kılıç önderliğinde yaklaşık 2 dekar araziye 700 adet lavanta fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Aromatik bitki olan lavantanın yetişmesi ve verimli olması halinde, Pazarlar ilçesinde tarımsal üretime alternatif olarak tavsiye edilmesi amaçlanıyor.

Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, "İlçemizdeki boş arazileri değerlendirmek açısından ticari ve turizm yönünden katkısı olan lavantayı geliştirmek ve çoğaltmak istiyoruz. İlçe halkına teşvik ederek lavanta tarlalarını büyütmek arzusundayım. Lavanta fideleri rakım olarak uyum sağlıyor. Proje ile İlçemizdeki boş arazilere lavanta bahçelerine çevirerek ticari sektöre katmayı amaçlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar'a deneme amaçlı lavanta dikildi
Pazarlar'a deneme amaçlı lavanta dikildi
Pazarlar'a deneme amaçlı lavanta dikildi

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Kaynak: İHA

Pazarlar, Hisarcık, Kütahya, Lavanta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazarlar'a deneme amaçlı lavanta dikildi - Son Dakika


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