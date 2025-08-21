Pazaryeri'nde 'Yeşil Altın' Şerbetçiotu Hasadı Başladı - Son Dakika
Pazaryeri'nde 'Yeşil Altın' Şerbetçiotu Hasadı Başladı

21.08.2025 10:33  Güncelleme: 10:51
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yalnızca bu bölgede üretilen şerbetçiotunun hasadı başladı. 1500 dekar alanda yapılan üretim, içecek sanayisine ham madde sağlıyor ve çiftçilerin ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve 'Yeşil Altın' diye adlandırılan şerbetçiotunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Endüstriyel bir bitki olan şerbetçiotunun, ilçedeki yaklaşık bin 500 dekarlık alanda aroma, brewers gold, Erciyes, Ege ve Pazaryeri cinslerinin üretimi yapılıyor. Bölgedeki çiftçilerce nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitki, ağustostaki hasadın ardından ilçedeki kooperatif ile özel bir firmaya ait tesislerde işlendikten sonra özellikle içecek sanayinde ham madde olarak kullanılıyor. Bu yıl fiyatlar aroma cinsi 93 bin 18 TL, brewers gold, Ege, Erciyes ve Pazaryeri cinsleri 90 bin 48 TL olarak açıklanmasıyla hem çiftçilerin hem de ilçenin ekonomisine canlılık katıyor.

"Hem tıpta hem de gıda alanında faydalı olan bir bitki şerbetçiotu"

Hasadın başlamasıyla ilçedeki şerbetçiotu işleme tesislerini gezen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışan işçilere kolay gelsin dileklerinde bulunup sezonun hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Tekin "Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçemizde yetiştirilen şerbetçiotu bitkisi birçok alanda faydalı bir bitkidir. Hem tıpta hem de gıda alanında faydalı olan şerbetçiotu bitkisinin önemli olan özelliklerinden bir tanesi de hanımlar için kozmetik de çok faydalı bir bitki yatıştırıcı özelliği var" dedi.

"Şerbetçiotu kozalağımızı suyun içine batırıp oradan çıkan suyla ekmeklerimizi mayalıyoruz"

Başkan Tekin, şerbetçiotu kozalağının faydalarını sıralayarak, "Ekşi mayalı ekmeklerimizi biliyorsunuz en faydalı ekmeklerimizden. Şerbetçiotu kozalağımızı suyun içine batırıp oradan çıkan suyla ekmeklerimizi mayalıyoruz ve daha sağlıklı ekmekler üretiyoruz. Bugün hasat başladı tüm ilçemize üreticilerimize ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemizde üretimi yaklaşık bin 500 dekar alanda olan şerbetçiotundan bu yıl bereketli bir hasat bekleniyor. İnşallah temenni ediyoruz ki çiftçimizde gülecek, üretim yapan bütün kurumlarımızda gülecek. Hem bereket anlamında hem ekonomik anlamda faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir hasat dönemindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
