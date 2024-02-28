Pegasus Hava Yolları, MADKOM kararıyla 18 seferi iptal etti - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus Hava Yolları, MADKOM kararıyla 18 seferi iptal etti

Pegasus Hava Yolları, MADKOM kararıyla 18 seferi iptal etti

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) kararı doğrultusunda yarın yapılması planlanan 18 seferi iptal ettiğini duyurdu. Şirket, yolculara duyuruları takip etmeleri ve ücretsiz bilet değişim ve iade işlemlerini mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

28.02.2024 20:47
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Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) yarın saat 13.00'e kadar uçuşları yüzde 10 azaltma kararı kapsamında, 18 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

"PC4450 Sabiha Gökçen- Konya, PC4451 Konya-Sabiha Gökçen, PC2810 Sabiha Gökçen- Trabzon, PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen, PC4782 Sabiha Gökçen-Milas- Bodrum, PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen, PC2182 Sabiha Gökçen- İzmir, PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen, PC2660 Sabiha Gökçen- Ankara, PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen, PC4752 Sabiha Gökçen- Adana, PC4753 Adana-Sabiha Gökçen, PC2790 Sabiha Gökçen- Samsun, PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen, PC2732 Sabiha Gökçen- Kayseri, PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen, PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman ve PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen."

Hava durumundaki gelişmeler ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği belirtilen açıklamada, biletli yolculara yönelik, "Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ücretsiz bilet değişim ve iade işlemlerinin hava yolu şirketinin mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pegasus Hava Yolları, MADKOM kararıyla 18 seferi iptal etti - Son Dakika
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