Pegasus'tan Atırav'a Direkt Uçuşlar Başladı

İSTAn Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kazakistan'ın liman şehri Atırav'a, direkt uçuşlar başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, uçuş çeşitliliğini artırarak yolculara daha fazla bağlantı seçeneği sunmaya devam ediyor.

Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen'den (SAW), Atırav'a (GUW) çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olacak şekilde direkt yapılacak.

Seferlerin ilki, İstanbul - Atırav yönündeki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından gerçekleştirildi.

Pegasus'un Atırav hattıyla Orta Asya ile Türkiye arasındaki hava yolu köprüsüne güçlü bir halka daha eklenmiş oldu.

Yeni bağlantı, Sabiha Gökçen'in Kazakistan'daki beşinci uçuş noktası olurken Pegasus, daha önce Almati, Çimkent, Astana ve Aktau'ya gerçekleştirdiği seferlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Hazar'ın incisi Atırav artık daha yakın

Tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olan Atırav'a direkt seferlerin başlaması, farklı kültürleri keşfetmek ve iş bağlantılarını güçlendirmek isteyenler için heyecan verici bir kapı aralıyor.

Ural Nehri kıyısında Batı'nın ve Doğu'nun ruhunu birleştiren ve stratejik konuma sahip, modern ve dinamik şehir konumunda yer alan şehir Hazar Denizi'nin kıyısında yer alıyor.

Atırav, zengin petrol ve doğal gaz yataklarıyla Kazakistan ekonomisinde kritik bir rol üstlenirken, hayata geçen SAW- GUW bağlantısının Türkiye ile Kazakistan arasındaki seyahatleri kolaylaştırarak ticari ve kültürel ilişkilerle turizme önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya erişimini her geçen gün güçlendirirken İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginliklerini dünya çapında 52 ülkeye ve 105 dış hat destinasyonuna bağlıyor.