Pendik'te bir zincir marketin çalışanlarının kasalar dolu domatesi çöpe attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Bir zincir marketin çalışanları, kasalarca domatesi çöpe döktü.
O anlar kamera ile kayıt altına alınırken, çalışanların rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
Son Dakika › Ekonomi › Pendik'te Bir Zincir Marketin Çalışanlarından Tepki Çeken Domates İsrafı - Son Dakika