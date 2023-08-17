Pendik'te Bir Zincir Marketin Çalışanlarından Tepki Çeken Domates İsrafı - Son Dakika

Pendik'te Bir Zincir Marketin Çalışanlarından Tepki Çeken Domates İsrafı

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:51

Pendik'te bir zincir marketin çalışanlarının kasalar dolu domatesi çöpe attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Bir zincir marketin çalışanları, kasalarca domatesi çöpe döktü. O anlar kamera ile kayıt altına alınırken, çalışanların rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Pendik'te bir zincir marketin çalışanlarının kasalar dolu domatesi çöpe attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

KASALAR DOLUSU DOMATESİ ÇÖPE ATTILAR

İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Bir zincir marketin çalışanları, kasalarca domatesi çöpe döktü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

O anlar kamera ile kayıt altına alınırken, çalışanların rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Ekonomi

Pendik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pendik'te Bir Zincir Marketin Çalışanlarından Tepki Çeken Domates İsrafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Bir Zincir Marketin Çalışanlarından Tepki Çeken Domates İsrafı - Son Dakika
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