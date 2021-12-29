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Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor - Son Dakika

Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor

29.12.2021 11:08
Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, market raflarındaki ürünlerde ilk aşamada yüzde 20-30 indirim olduğunu belirterek, "Bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, market raflarındaki ürünlerde ilk aşamada yüzde 20-30 indirim olduğunu belirterek, "Bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum." dedi.

Kaya, AA muhabirine, Konya'da federasyon üyesi market zinciri sahipleri ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ekonomide son dönemdeki gelişmelere yönelik değerlendirme yaptıklarını ifade eden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve rafta fiyatların geri gelmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuyoruz. Şu an zaten yerel marketlerin birçoğu fiyatları indirdi. Fabrikaları da zorluyoruz bu konuda." diye konuştu.

Kaya, şu an yüzde 30'a varan indirimler yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Bu konuda Konya öncü oldu. İlk fiyatları düşüren Konya oldu. Markette raftaki ürünlerin fiyatı ilk aşamada yüzde 20-30 indi. Yani bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum. Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil."

"Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik"

Fiyatların kur ve stokçuluktan dolayı fahiş şekilde yükseldiğini dile getiren Kaya, tüketicilerin çok zarar görmemesi için sektörün "zararına bile" faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kaya, kurun dengelenmesi ve geriye gelmesiyle piyasada bahar havası yaşandığını belirterek, "Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik, yani onlara da tepki gösterdik. Fiyatlarımızı yeni fiyata uyarlasınlar." ifadelerini kullandı.

5 litrelik ayçiçeği yağı 125 liradan 90 liraya düştü

Ayçiçeği yağı fiyatlarının mutfaktaki ateşi en çok gösteren ürün olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu süreçte 116 liraya tedarik ettiğimiz ayçiçeği yağını 125'e satıyorduk. Şimdi Konya'da 28 şubesi olan marketlerimizde 90 liraya satılıyor. Çünkü piyasanın fiyatları düşürme adına ilk düşüren biz olduk." dedi.

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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Türkiye, Market, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor - Son Dakika
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