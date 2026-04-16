Perçin: "Borç stokumuz 17 milyardan 6,7 milyara düştü"

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Genel Sekreteri Melih Perçin, "Borç stokumuz 1 Nisan 2024'te 17 milyar TL seviyelerinden, 31 Aralık 2025 itibariyle 6 milyar 735 milyon TL seviyesine düştü. Bugün itibariyle bu rakam 6 milyar TL'nin aşağısında. 31 Aralık 2025'e göre borç stoku yüzde 61,23 oranında azaldı. Bugün ise borcumuz yüzde 68 oranında azalmış oldu" dedi.

SBB Genel Sekreteri Melih Perçin, meclis toplantısında belediyenin mali tablosunu rakamlarla açıkladı. Belediyenin geçen yıl bütçe fazlası verdiğine değinen Melih Perçin, "2025 yılında ilk defa gelir ve gider denkliğini baz alan 18 milyar TL'lik bir denk bütçe ile planlamayı yaparak 2025 sürecine başladık. 2025'te 2024 yılına göre yüzde 84,5 oranında bütçe gelirlerini arttırırken, bütçe giderlerindeki artış oranı ise yüzde 35 oranında kaldı. Bu da sonuca çok uzun yıllar sonra 'bütçe fazlası'nı yansıdı. 1 milyar 959 milyon TL'lik bütçe fazlasıyla 2025'i tamamladık. 2024'te bir o kadar bütçe açığı varken 2025'te yaklaşık 2 milyar TL'lik bütçe fazlası gerçekleşti. Sonuç, mali disiplin kontrolünün sağlandığını göstermektedir" diye konuştu.

"Öz gelirler yüzde 41'e yükseltildi"

Diğer büyükşehir belediyeleri ile kıyaslandığında öz gelir bütçesini oldukça fazla artırdıklarına dikkat çeken Melih Perçin, "Öz gelirlerin bütçe içerisindeki toplam payı büyükşehirlerin bütçeleri incelendiğinde yüzde 20 civarındadır. Büyükşehirlerin merkezi idare ve vergilere bağımlılığı yüzde 80 civarında denilebilir. Biz bu rakamı 2024'te yüzde 30 seviyelerine, 2025'te ise yüzde 41,56'ya yükselttik. Bu, merkezi idare vergi gelirlerinden bağımsız olarak hareket etme kabiliyetine ve esnekliğine sahip olduğumuzu göstermektedir. Nakit planlaması, yatırım zamanlaması bu şekilde esnek biçimde sağlanabiliyor. 2025 merkezi idare bağımlılığımız da yüzde 58 olarak gerçekleşti. Tahakkuk, tahsilat oranımız yüzde 98 seviyesindedir. Büyükşehirlerde bu oran yüzde 90 seviyelerindedir" şeklinde konuştu.

"Bütçenin yüzde 40'tan fazlası yatırıma gidiyor"

Belediyenin gider bütçesinin büyük kısmının yatırım bütçesine gittiğini dile getiren Perçin, "Gider bütçemiz yatırım, personel ve diğer giderlerden oluşuyor. Özellikle yatırım harcamalarının bütçe giderlerindeki payı yüzde 36 seviyesinde. Toplam bütçe giderinin yüzde 36'sını yatırıma aktarıyoruz şeklinde değil. Şirketlere sermaye artışı yaptığımız tutarları da hesaplamak gerekir. Belediye iştiraklerine yaptığımız sermaye artışlarıyla dönüşen yatırımlar da dikkate alındığında 6 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. Bu hesaplandığında yatırıma giden bütçe gideri yüzde 40'ı aşmaktadır. Borç stokumuzu ciddi oranda erittiğimiz ve yeni borçlanmalara girmediğimiz bir dönemde yatırımlarımıza hızımızı artırarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 yılda 17 milyar TL'lik borç, 6 milyar TL'nin altına düştü"

Finansal çalışmalar neticesinde belediyenin borç stokunu erittiklerini ifade eden Perçin, şu bilgileri verdi:

"Borçları yurt içi, yurt dışı ve diğer borçlar adı altında sınıflandırdık. 2003 yılındaki katı atık tesisi, 2008 yılındaki hafif raylı sistem yatırımının finansmanı amacıyla yurt dışı firmalardan temin edilen borçlarımız var. Halit Doğan göreve başladığında 82 milyon euroluk dış borç stoku varken, tamamı 20 milyon euroluk ödemeyi bu dönem içerisinde gerçekleştirdik. Nakit olarak buradaki borç stokunu 62 milyon euroya düşürdük. Bu yıl içinde bu borç 60 milyon euronun da altına düştü. Bu dönem yurt dışı borcu tamamen kapatmayı hedefliyoruz. Yurt içi kredi borçlarımız yaklaşık 11 milyar TL seviyelerinden 604 milyon TL'ye düştü. Yüzde 95 seviyesinde bir iyileşme gerçekleşti. Diğer borçlar kısmında başkanımız göreve başladığında 3 milyar 425 milyon TL olan borç stokunu 1 milyar 802 milyon TL'ye düşürdük. Bu yıl SGK'ya yaptığımız ödemeler ile 1,1 milyar TL'lik daha iyileşme sağlandı. Diğer borçlar da 1 milyar TL'nin altına düştü. Özetle borç stokumuz 1 Nisan 2024'te 17 milyar TL seviyelerinden, 31 Aralık 2025 itibariyle 6 milyar 735 milyon TL seviyesine düştü. Bugün itibariyle bu rakam 6 milyar TL'nin aşağısında. 31 Aralık 2025'e göre borç stoku yüzde 61,23 oranında azaldı. Bugün ise borcumuz yüzde 68 oranında azalmış oldu."

"Her ay 300 milyon TL kredi ödemesi yapan belediyenin şu an bankalara borcu kalmadı"

İller Bankası hariç hiçbir bankaya borçlarının olmadığını hatırlatan Perçin, ayrıca şunları söyledi:

"Başkanımız Halit Doğan göreve başladığında aylık 300 milyon TL her ay bankalara kredi ödemesi gerçekleştiriyorduk. Bu rakamın çok önemli bir kısmı faiz ödemesiydi. Cüzi bir kısmı ana paraydı. Yapılan finansal çalışmalar neticesinde bu yükten arınmış ve artık bu kaynakları yatırıma aktarabilir duruma geldik. Faize ödeyeceğimiz birkaç aylık tutar ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yapılan kavşak iyileştirmelerini birkaç aylık ödeyeceğimiz faiz ödemeleri ile gerçekleştirdik. Bugün itibariyle İller Bankası hariç özel, katılım, yatırım bankası olsun bankalara borcumuz bulunmadığından kaynaklı herhangi bir ödeme yapmamaktayız." - SAMSUN