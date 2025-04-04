Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Petrol Fiyatları Düşüşte

Çin'in gümrük vergisi tepkisi sonrası petrol fiyatları %8 oranında düştü, en düşük kapanışa ilerliyor.

04.04.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine karşılık vermesinin ardından petrol fiyatları, yüzde 8 oranında düşüşe geçerek 2021'de koronavirüs pandemisinin ortalarından bu yana en düşük kapanışı yapma yolunda ilerlemeye başladı.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine tepki olarak 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump'ın, gümrük vergilerini bir asırdan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından birçok ülkenin buna karşılık vermesi beklenirken gelişmeler dünya finansal piyasalarında büyük çöküşe yol açtı.

Brent vadeli işlemlerde bugün 5,30 dolar, yani yüzde 7,6 düşüş kaydedilirken varil başına petrol fiyatı 64,84 dolara geriledi. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 5,47 dolar, yani yüzde 8,2 kaybederek 61,48 dolara düştü. Her iki gösterge de yüzde bazında son iki yılın en büyük haftalık düşüşlerine doğru ilerliyor.

Petrol satışını körükleyen bir diğer faktör, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin, OPEC+ olarak bilinen grubun, üretim artışlarını hızlandırma kararıydı. OPEC+, Mayıs ayında günlük 411 bin varil (bpd) daha fazla petrolü piyasaya sürmeyi hedefliyor, bu da daha önce planlanan 135 bin bpd'lik artıştan çok daha yüksek.

Petrol, gaz ve rafine ürünlerinin ithalatı, Trump'ın yeni tarifelerinden muaf tutuldu, ancak bu politikalar enflasyonu körükleyebilir, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve  petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Goldman Sachs analistleri, Brent ve WTI için Aralık 2025 hedeflerini her birini 5 dolar düşürerek sırasıyla 66 ve 62 dolara revize etti.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
16:35 Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
23:40 Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP lideri Özel’in MASAK iddiasına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt
23:36 TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
23:08 Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
23:06 Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
22:56 İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
22:30 Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
22:14 Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
22:14 Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 17:18:59. #7.12#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement