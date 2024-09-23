Petrol Fiyatları Gerginliği Yansıtıyor

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 74,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında Orta Doğu'da şiddeti artan çatışmalar etkili oluyor. Ham petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu bölgede gerginliğin artarak farklı ülkelere yayılabileceği endişesi arz sıkıntısı yaşanabileceği beklentisini besliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplam 41 bin 431 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 818 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.

Hafta sonu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine düzenlenen saldırılarda 24 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

İsrail bir yandan da Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok bölgeye hava saldırısı düzenliyor. Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi ölmüştü.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında tırmanan gerilim, Hizbullah'ın haftasonu sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırıyla zirveye çıktı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı.

Lübnan Hizbullah'ı bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor. Uzmanlar, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,14 ile 76,14 dolar aralığının direnç, 74,14 ile 73,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.