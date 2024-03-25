Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 85,40 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,40 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 85,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 85,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,09 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısının azalması ve jeopolitik risklerin etkisiyle artan arz endişelerinden dolayı haftaya yüksek başladı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 509 oldu. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.
Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerginlikler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki enerji merkezlerine, insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve yabancı silahların bulunduğu yerlere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırdıklarını bildirdi.
Söz konusu hamle, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Bunun yanı sıra, İran destekli Husiler, ABD ve Avrupa'ya yapılan petrol ihracatının yarı yarıya azaltılması çağrısında bulundu.
Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.
Arap ve İslam ülkelerinin rejimlerine petrol türevlerinin ABD ve Avrupa'ya ihracatını yüzde 50'ye indirmeleri çağrısında bulunan Husi, bu adımın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya yönelik yansımaları olacağını belirtti.
Söz konusu gelişme piyasalardaki arz endişelerini daha da artırarak petrol fiyatlarını yükseltti.
Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi Fed'in benzer bir adımı atabileceği beklentilerini artırdı.
Söz konusu beklenti, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağladı. Güçlü ABD doları, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatların daha fazla fiyat artışını kısıtladı.
Brent petrolde teknik olarak 85,57 ile 85,68 dolar aralığının direnç, 85,06 ile 83,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 85,40 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Çin hükümeti, ülkenin bilgisayar sistemlerinden yabancı teknolojiyi aşamalı olarak çıkarmayı planlıyor. Çin, ABD yapımı Intel ve AMD mikroişlemcilerinin kullanımının sona erdirilmesini ve Microsoft'un Windows işletim sistemi ile yabancı yapımı veritabanı yazılımlarının bilgisayarlardan kaldırılmasını istiyor. Bu hamle, ABD'nin kendi teknolojik bağımsızlığını artırma yönünde attığı adımlarla aynı tarihte geldi. ABD'nin ise yarı iletken üretimini artırma çabalarıyla birlikte küresel teknoloji sektöründe önemli değişiklikler yaşanabilir.
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Milyonlarca emeklinin seyyanen zam beklentileriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok" dedi.
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İzmir'in Bayındır ilçesindeki Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi Projesi, engelli gençlerle üniversite öğrencilerine gelir kapısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bayındır Gençlik Merkezi Proje Ofisinde gönüllü olarak görev yapan gençler tarafından hazırlanan, Bayındır Engelliler Derneği'nce başvurusu yapılan ve Bakanlıkça hibe desteği alan proje, 4 yıldır uygulanıyor. Proje kapsamında Bayındır Hacı Sinan Öğrenci Yurdu bahçesindeki 200 metrekare alanda üniversite öğrencileri ve engelliler sukulent, mevsimlik çiçekler ve ağaç türü üretimi yapıyor. Öğrenciler ve engelliler, üretim sayesinde gelir elde ediyor.
Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan genç kadın çiftçi Nesrin Taşpınar, aldığı destekle kesme çiçek üretimi yaptıkları sera sayısını artırarak işlerini büyüttü. Taşpınar, devlet destekli projelerin cesaret verici olduğunu belirterek, kadın çiftçilerin artmasıyla istihdamın da artacağını söyledi. Ailesiyle birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade eden Taşpınar, gelecekte daha fazla üretim yapmayı ve hatta yurt dışına açılmayı hedeflediğini dile getirdi.
Afyonkarahisar Emirdağ-Bolvadin karayolunda trafik denetlemesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak içindeki bin 200 canlı tavukları kontrol etti. Tavukların sahibi olan şahsa, gerekli belgelere sahip olmadığı için 29 bin TL idari para cezası uygulandı. Tavuklar ise imha edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.
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