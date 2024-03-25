Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 85,40 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 85,40 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,40 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD'de petrol sondaj kulelerinin azalması ve jeopolitik risklerin etkisiyle artan arz endişelerinden dolayı yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesi ve İran destekli Husilerin petrol ihracatının azaltılması çağrısı da fiyatları etkiliyor. ABD dolarının güçlenmesi ise petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyat artışını kısıtlıyor.

25.03.2024 11:19
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,40 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 85,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 85,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısının azalması ve jeopolitik risklerin etkisiyle artan arz endişelerinden dolayı haftaya yüksek başladı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 509 oldu. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerginlikler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki enerji merkezlerine, insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve yabancı silahların bulunduğu yerlere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırdıklarını bildirdi.

Söz konusu hamle, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bunun yanı sıra, İran destekli Husiler, ABD ve Avrupa'ya yapılan petrol ihracatının yarı yarıya azaltılması çağrısında bulundu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Arap ve İslam ülkelerinin rejimlerine petrol türevlerinin ABD ve Avrupa'ya ihracatını yüzde 50'ye indirmeleri çağrısında bulunan Husi, bu adımın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya yönelik yansımaları olacağını belirtti.

Söz konusu gelişme piyasalardaki arz endişelerini daha da artırarak petrol fiyatlarını yükseltti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi Fed'in benzer bir adımı atabileceği beklentilerini artırdı.

Söz konusu beklenti, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağladı. Güçlü ABD doları, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatların daha fazla fiyat artışını kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 ile 85,68 dolar aralığının direnç, 85,06 ile 83,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 85,40 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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