Petrol Ofisi, bp'yi Türkiye'de Satın Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Ofisi, bp'yi Türkiye'de Satın Aldı

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın aldı.

01.11.2024 14:22
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PETROL Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladığını duyurdu. İşlem kapanışıyla birlikte bp'nin BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri A.Ş.'deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları Petrol Ofisi Grubu'na devredildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirterek "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının Petrol Ofisi Grubu'na satışının hisse alım sözleşmesi 14 Kasım 2023'te imzalanmış, Rekabet Kurumu onayı da 12 Eylül 2024'te verilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, bp'yi Türkiye'de Satın Aldı - Son Dakika

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