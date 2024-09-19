Petrol Ofisi, Lubricant Expo'da Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Ofisi, Lubricant Expo'da Ürünlerini Sergiledi

Petrol Ofisi, Lubricant Expo\'da Ürünlerini Sergiledi

Petrol Ofisi, Düsseldorf'ta düzenlenen Lubricant Expo'ya 3. kez katılarak yeniliklerini tanıttı.

19.09.2024 11:57
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Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının önde gelen firmalarından Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 17-19 Eylül'de Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve dünya genelinden birçok madeni yağ markasını bir araya getiren Lubricant Expo'da geniş ürün portföyünü ve yenilikçi çözümlerini 3. kez sergiledi.

Dünya genelinden birçok madeni yağ markasının buluştuğu "Lubricant Expo", Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Messe Düsseldorf fuar alanında gerçekleşti. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının önde gelen firmalarından Petrol Ofisi Madeni Yağlar da bu yıl 3. kez katıldığı fuarda, geniş ürün portföyünü ve yenilikçi çözümlerini misafirlerle buluşturdu.

2021 yılından bu yana düzenlenen fuar, her geçen yıl artan ilgi ve katılımcı sayısı nedeniyle bu yıl Almanya'nın Essen kentinden Düsseldorf'a taşındı. 5 binden fazla ziyaretçinin bir araya geldiği fuar, madeni yağ çözüm sağlayıcıları ile son kullanıcıların yanı sıra tüm kimyasal ve ekipman tedarik zincirini bir araya getirdi. Ziyaretçiler madeni yağlar, katkı maddeleri, otomasyon sistemleri, veri teknolojileri, son kullanıcı uygulama sistemleri ve daha fazlasını içeren teknolojileri yerinde görüp deneyimleme fırsatını yakaladı.

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, fuara katılımları hakkında yaptığı açıklamada, "Lubricant Expo, sektörümüzün kıymetli paydaşlarının bir araya geldiği ve Petrol Ofisi'nin global görünürlüğünü güçlendirdiğimiz etkinliklerden biri. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının 2010'dan beri geleneksel lideri olarak yenilikçi çözümlerimizi ve yüksek kalite standartlarımızı bu prestijli platformda 3. kez sergilemiş olmaktan mutluluk duyduk. Aynı zamanda bu yıl Türkiye'nin madeni yağ tüketiminin yarısını sağlayan firma apoletiyle burada bulunmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu fuar ülke sınırlarımızın ötesinde global pazardaki varlığımızı daha da güçlendirmemiz için benzersiz fırsatlar sundu. Lubricant Expo'da hem mevcut hem de potansiyel iş ortaklarımızla bir araya gelerek sektördeki en son gelişmeleri ve trendleri değerlendirme imkanı bulduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Petrol Ofisi, Madeni Yağ, Teknoloji, Ekonomi, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, Lubricant Expo'da Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika

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