Motorine 1 liralık indirim geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Motorine 1 liralık indirim geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

09.08.2022 09:18

Motorine 10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim geliyor.

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. 100 dolardan 92 dolara gerileyen brent petrol, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme sonrası akaryakıta geçtiğimiz günlerde çifte indirim gelmişti. Benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu kez de 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Brent Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 1 liralık indirim geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine 1 liralık indirim geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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