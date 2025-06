Pirelli ve Sacs Tecnorib\'in 20. Yıl Kutlaması

Pirelli ve Sacs Tecnorib, 2005'te başlayan işbirliklerinin 20'nci yıl dönümünü Pirelli'nin Milano'daki genel merkezinde bulunan Villa Bicocca degli Arcimboldi'de düzenlenen etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecnorib ve Pirelli'nin işbirliğinden doğan Maxi-Rib tekneler, performans ve tasarımlarıyla Pirelli'nin sportif karakterini yollardan denizcilik dünyasına aktarıyor.

Sacs Tecnorib'in 19 ülkedeki geniş dağıtım ağı sayesinde 20 yılda 1000'den fazla Pirelli markalı tekne üretildi. 30'dan fazla ülkedeki kullanıcılara ulaşan bu tekneler, Florida kıyılarından Avustralya koylarına, İtalya ve Avrupa denizlerine kadar birçok bölgede kullanılıyor. Son iki mali yılda, bu teknelerin satışından elde edilen ciro her yıl 20 milyon doları aştı.

Bu teknelerden Pirelli P Zero 770 modeli, net orantıları, keskin hatları ve tepkisel gövdesiyle denizcilikte yeni bir stil oluşturdu. P Zero lastiğin sırt deseninden esinlenen boru tasarımı, markanın sonraki teknelerine görsel bir kimlik kazandırdı.

Proje, 2007'de tanıtılan Pirelli 1400 modeliyle geliştirilerek Red Dot Tasarım Ödülleri'nde "Best of the Best" ödülünü kazandı. 2012'de sunulan Pirelli 1000 Cabin modeli, serinin en çok satan kabinli teknesi olurken, 1100 Cabin modeli kullanıcı deneyimini ileri taşıdı. 2017 Cannes Boat Show'da tanıtılan Pirelli 1900 modeli ise serinin amiral gemisi olarak öne çıktı.

Serinin kimliği 2019'da güçlendirilirken, kompakt ve ayırt edici jet tender modelleriyle genişletildi. Pirelli 42 modeliyle 2020'de tanıtılan "Pirelli Speedboats" serisi, bugün Pirelli 30, 35 ve 50 modellerini de kapsıyor. Pirelli 50 modeli serinin amiral gemisi olarak konumlanıyor.

Ana ürün grubunun dışında geliştirilen Pirelli Tenders serisi ise çok yönlü tasarımı ve geniş seçenekleriyle kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Kararlılık ve hırsla geleceğe bakan bir anlaşma"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pirelli Design ve Varlık Dönüşümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Marco Maria Tronchetti Provera, Sacs Tecnorib ile yürütülen işbirliğinin kalıcılığın ve mükemmellik arayışının örneği olduğunu belirtti.

Provera, birlikte çalışarak Pirelli markasının yenilikçilik, sportiflik ve cazibe gibi değerlerini, bir dizi tekne ile denizcilik dünyasına aktarmayı başardıklarını vurgulayarak, "Bu yıl dönümü sadece elde edilen sonuçları değil, aynı zamanda gelecekte büyümeye devam etme arzusu, kararlılık ve hırsla geleceğe bakan bir anlaşmanın gücünü de kutluyor." ifadelerini kullandı.

Tecnorib Kurucusu Gianni de Bonis de karmaşık bir projede yirmi yıldır yakın işbirliği yapabilmenin kendilerine gurur verdiğini aktardı.

Bonis, başından beri Pirelli markasının niteliklerini yenilikçi ve uluslararası bir yaklaşımla denizcilik dünyasına uyarlayarak yorumlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Sacs Tecnorib Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matteo Magni ise yıl dönümlerinin başarılı bir işbirliğinin yenilenmesini temsil etiğine değinerek, "Aynı zamanda stratejik devamlılık açısından yeni mücadelelerin üstesinden gelmeye, sürdürülebilirlik ve uluslararası kalkınma konularına daha da fazla dikkat göstermeye yönlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.