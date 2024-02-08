Piton Döner, eleman yetiştireceği \'Piton Döner Akademi\' şubesini açtı

Adana'da faaliyet gösteren Piton Döner'in eleman yetiştireceği 'Piton Döner Akademi' şubesi açıldı.
Adana'da pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için kebap ve dönerciler, uzun süredir asgari ücretin 2-3 katı fiyatına çalıştıracak usta, asgari ücretin en az 1 buçuk katı fiyatına ise çalıştıracak garson, komi ve kurye bulamıyor.
Kentte 2, Fas'ta ve Irak'ta 1'er şubeyle faaliyet gösteren 'Piton Döner'in sahibi Mehmet İkram Taş ise gelen talepleri değerlendirmek için daha fazla şube açmak istedi. Ancak eleman bulamayan Taş, şube açamadı. Daha sonra eleman sorunu için çözüm arayan Taş, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde 'Piton Döner Akademi' adı altında 5. şubesini açtı. Şubede hem döner ustası yetiştirilecek hem de şube, bölgeye hizmet verecek.
Açılışta konuşan Mehmet İkram Taş, "Bugün çok mutluyuz. Piton Döner'in akademi şubesi açıldı. Şuanda başvurular geldi. Önümüzdeki günlerde dönercileri yetiştirmeye başlayacağız. Irak şubemizde açıldı. Orada da çok güzel talepler var. Hem şubemiz olacak hem de döner ustaları burada yetişecek. Dünyada ilk olarak dönerciliğin akademisini kurduk" dedi. - ADANA
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