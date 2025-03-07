Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon ve dolar tahminleri değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon ve dolar tahminleri değişti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuyla paylaşıldı. Ankette piyasa katılımcıları 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 28,04, dolar/TL kurunu da 42,79 TL olarak tahmin etti.

07.03.2025 10:02  Güncelleme: 10:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçlarını yayımladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,30'dan sınırlı düşüşle yüzde 28,04'e geriledi. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi de 42,89 TL'den 42,79 TL'ye indi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE KISMİ DÜŞÜŞ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU TAHMİNİ

Şubat'ta 42,89 TL'ye gerileyen yıl sonu dolar tahmini için de Mart beklentileri netleşti. Bu kapsamda yıl sonu dolar tahmini 42,79 TL oldu.

DIŞ TİCARET DENGESİNDE OLUMSUZ SİNYAL

Yılsonu cari açık beklentisi 18,8 milyar dolardan 19,4 milyar dolara yükseldi. 2026 sonu için cari açık tahmini 24,6 milyar dolardan 24,5 milyar dolara indi.

FAİZLERDE DAHA FAZLA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ankette 3 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 40'tan yüzde 37'ye geriledi. 12 ay sonrası için faiz beklentisi yüzde 28,92'den yüzde 27,60'a indi. Mevcut politika faizi yüzde 42,5 düzeyinde bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DE ARTIŞ VAR

Piyasa katılımcılarının 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.

PİYASA KATILIMCILARI KİM?

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54'ü finansal sektör, 18'si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.

Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon ve dolar tahminleri değişti
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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon ve dolar tahminleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kır:
    merkez bankasında bu kararı alanlar hiç markete gidip alışveriş yapıyı heralde 22 1 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    merkez bankası bu tahminleri tüik den almıştır böyle istendiği için.gercek enflasyonu sokakda görün TÜİK in gözüyle değil 15 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Dar gelirlinin giderlerinin başında gıda ve kira var. Sizin tahmin nire halkın yaşadığı nire. İnsaf. 8 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    3 ay içinde dolar 33 TL indir enflasyon direk düşer..ABD 9 trilyon dolar açığı var 250 dolar banknot basıyor dünyada dolar düşüşte.Bizde de düşürme vakti geldi..Sanayi kesimleri çökmez korkmayın..Milletimiz rahat bir nefes alır.. 1 0 Yanıtla
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