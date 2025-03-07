Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon ve dolar tahminleri değişti

Ekonomi

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçlarını yayımladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,30'dan sınırlı düşüşle yüzde 28,04'e geriledi. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi de 42,89 TL'den 42,79 TL'ye indi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE KISMİ DÜŞÜŞ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU TAHMİNİ

Şubat'ta 42,89 TL'ye gerileyen yıl sonu dolar tahmini için de Mart beklentileri netleşti. Bu kapsamda yıl sonu dolar tahmini 42,79 TL oldu.

DIŞ TİCARET DENGESİNDE OLUMSUZ SİNYAL

Yılsonu cari açık beklentisi 18,8 milyar dolardan 19,4 milyar dolara yükseldi. 2026 sonu için cari açık tahmini 24,6 milyar dolardan 24,5 milyar dolara indi.

FAİZLERDE DAHA FAZLA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ankette 3 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 40'tan yüzde 37'ye geriledi. 12 ay sonrası için faiz beklentisi yüzde 28,92'den yüzde 27,60'a indi. Mevcut politika faizi yüzde 42,5 düzeyinde bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DE ARTIŞ VAR

Piyasa katılımcılarının 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.

PİYASA KATILIMCILARI KİM?

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54'ü finansal sektör, 18'si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.