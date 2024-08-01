Pladis, üst düzey liderlik kadrosunda atamalar yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Pladis, üst düzey liderlik kadrosunda atamalar yapacak

Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis, üst düzey liderlik kadrosunda atamalar yapılacağını duyurdu. Pladis Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkanı ve Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, uluslararası stratejik bir pozisyona getirilecek. Özgür Kölükfakı ise pladis Türkiye-Orta Asya Başkanı ve Ülker Üst Yöneticisi olarak göreve başlayacak ve 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla bu görevleri üstlenecek.

01.08.2024 11:02
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Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis, üst düzey liderlik kadrosunda atamalar yapılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pladis Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkanı ve Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla pladis organizasyonunda doğrudan Global CEO'su Salmin Amin'e raporlayacağı uluslararası stratejik bir pozisyona getirilecek. Buyurgan, 2025'in ikinci çeyreğine kadar mevcut görevlerine devam edecek.

Özgür Kölükfakı ise pladis'e 9 Eylül itibarıyla gelecekteki pladis Türkiye-Orta Asya Başkanı ve Ülker Üst Yöneticisi (CEO) olarak göreve başlayacak ve 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla bu görevleri üstlenecek.

Kölükfakı, aynı zamanda pladis İcra Komitesi Üyesi ve Ülker Yönetim Kurulu Üyesi olarak da yer alacak. Kölükfakı, doğrudan Global CEO Salman Amin'e raporlayacak.

2025'in ikinci çeyreğine kadar devam edecek geçiş sürecinde Ülker CEO'su Buyurgan, Kölükfakı'ya destek verecek.

Özgür Kölükfakı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kölükfakı, 1998'de marka müdürü olarak katıldığı Unilever bünyesinde farklı coğrafya ve kategorilerde 25 yıla yakın üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

2012-2015 arasında Rusya Unilever'de dondurma, gıda ve içecekten sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan Kölükfakı, 2015-2019 arasında İran ve Orta Asya'dan sorumlu genel müdür, 2019-2022 yılları arasında ise dondurma, içecek ve gıda bölümünde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus Bölgesi'nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Kölükfakı, pladis'teki görevine başlamadan önce 2023'ten itibaren Hayat Kimya'nın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

Yıldız Holding, Orta Asya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pladis, üst düzey liderlik kadrosunda atamalar yapacak - Son Dakika

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