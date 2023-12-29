 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi

1 Ocak 2019 yılından beri Türkiye'de uygulanmaya başlayan ve 25 kuruşa satılan market poşetleriyle ilgili yeni bir karar alındı. 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olurken, 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi.

29.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 13:14
Abone Ol

Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile geri kazanım katılım paylarının 2024 yılında geçerli olacak tutarlarını belirledi. Buna göre 2019 yılından beri 25 kuruşa satılan plastik poşetlerin tüketiciye satış fiyatı değişmedi.

GERİ KAZANIM PAYI 60 KURUŞ OLDU

Marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi.

İşte ürün ürün geri kazanım katılım payları:

Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024\'te de değişmedi
YORUMLAR

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement