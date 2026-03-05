Pluxee Türkiye\'de Kadın Temsili Artıyor

Pluxee Türkiye, 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 46 kadın çalışan ve yüzde 55 kadın üst düzey yönetici oranına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca insan kaynakları uygulaması olarak değil, iş stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gören Pluxee, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (diversity, equity, inclusion-DEI) politikaları, liderlik hedefleri ve şeffaf raporlama yaklaşımıyla bu alanı kurumsal yönetişimin merkezine taşıyor.

Şirket, eşitliği yalnızca temsil oranlarıyla sınırlı görmeyerek karar alma mekanizmalarında etkin katılım ve sürdürülebilir liderlik anlayışını önceliklendirirken, özellikle teknoloji ve dijital alanlarda kadın temsilini artırmayı hedefliyor.

Geçen yıl yüzde 27 olan STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) rollerindeki kadın oranını 2027'ye kadar yüzde 40'a çıkarmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda hayata geçirdiği Dijital LeadHer programıyla teknik rollerde çalışan kadınlara mentörlük ve gelişim desteği sunuyor.

Pluxee Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki yaklaşımı uluslararası platformlarda da karşılık buluyor. Şirket, Türk-Fransız Ticaret Derneğinin (CCIFT) 140. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen gala gecesinde eşitlik alanındaki çalışmalarıyla ödül alan tek Fransız şirket oldu.

Şirketin bu yaklaşımı uluslararası taahhütlerle de destekleniyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacısı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) üyesi olan Pluxee Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğini küresel sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçası olarak ele alıyor.

Pluxee Türkiye, yalnızca kendi çalışanları için değil, iş dünyasında kadınların kariyer yolculuklarını destekleyen sosyal etki projelerinde de aktif rol alıyor. Kadınların iş hayatına dönüşünü desteklemek amacıyla YenidenBiz inisiyatifine katkı sağlayan şirket, TurkishWIN işbirliğiyle yürütülen Million Women Mentors Programı kapsamında da geçen yıl 35 Pluxee çalışanı gönüllü mentör olarak yer aldı.

Şirket ayrıca YKKD mentörlük programları aracılığıyla kadınların gelişimini desteklerken, IWF Türkiye, İNAN, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Teknolojide Kadın Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini de sürdürüyor.

Kadın girişimcilere yönelik etkinlik

Çalışan deneyiminin yanı sıra üye işyerleri tarafında da kapsayıcı büyümeyi destekleyen platformlar oluşturan Pluxee Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın üye işyerlerini bir araya getiren özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

İstanbul'daki kadın girişimci üye işyerlerinin davet edildiği etkinlikte, girişimcilerin işlerini büyütme yolculuklarında karşılaştıkları fırsat ve deneyimleri paylaşabilecekleri bir etkileşim ortamı oluşturuldu.

Etkinlikte ayrıca iş geliştirme, marka görünürlüğü ve sosyal medya kullanımı gibi başlıklar ele alınırken, katılımcılar birbirlerinin deneyimlerinden öğrenebilecekleri bir paylaşım ortamında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Feride Düzduran Gündüz, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, mevcut ilerleme hızının sürmesi halinde iş dünyasında tam eşitliğe ulaşmanın 123 yıl süreceğini belirtti.

Gündüz, söz konusu verinin eşitliğin artık yalnızca bir sosyal sorumluluk konusu olmadığını, kurumların rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyümesini doğrudan etkileyen stratejik bir başlık haline geldiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışan işveren ilişkisine yön veren bir marka olarak bu dönüşümde önemli bir sorumluluk üstlendiğimize inanıyoruz. Çünkü iyi tasarlanmış bir çalışan deneyimi, fırsat eşitliğinin hayata geçirilmesinde en güçlü kaldıraçlardan biri. Bu nedenle hedefimiz yalnızca kadınların iş hayatına katılımını artırmak değil, her seviyede karar mekanizmalarında güçlü şekilde temsil edildiği bir yapı kurmak. Fırsat eşitliği sağlandığında kadınların yarattığı dönüşümün kurumları daha yenilikçi ve daha güçlü hale getirdiğini görüyoruz."