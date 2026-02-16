Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak - Son Dakika
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
16.02.2026 09:34
2026 trafik denetimlerinde şirket araçlarına yönelik SGK kontrolü öne çıktı. Şirket adına kayıtlı aracı o firmada sigortalı olmayan bir kişinin kullanması halinde işletmeye ağır para cezası kesiliyor. İlk tespitte 66 bin TL'yi aşan ceza, ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda 198 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Trafikte ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir uygulama hayat geçiriliyor. SGK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak denetimleri kapsamında artık ticari araçları kullanan sürücülerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları da kontrol ediliyor. Direksiyonda, o şirkette sigortalı olarak çalışmayan bir kişi tespit edildiğinde, aracın bağlı olduğu işletmeye ağır para cezaları uygulanıyor.

DİKKAT CEZA 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Denetimlerde ilk tespitte şirketlere 66 bin 60 TL idari para cezası kesiliyor. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza tutarı 198 bin 180 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu yaptırım, ticari araç sahiplerinin ve işletmelerin sürücülerinin sosyal güvenlik kayıtlarını düzenli ve eksiksiz tutmasını zorunlu hâle getiriyor.

SGK SİSTEMİNDEKİ KAYIT ANLIK SORGULANIYOR

Trafik kontrollerinde polis ekipleri sürücünün SGK sistemindeki kaydını anlık olarak sorguluyor. Sürücünün ilgili şirkette sigortalı olduğuna dair kayıt bulunmadığı takdirde durum tutanak altına alınıyor ve SGK'ya bildirilerek işlem başlatılıyor. Uygulama, kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde hayata geçirilmiş durumda. SGK ile Emniyet arasındaki koordinasyon sayesinde, ticari araç denetimleri artık yalnızca trafik kurallarını değil aynı zamanda sigorta yükümlülüklerini de kapsıyor.

Kiralık araçları kullanan sürücülerle ilgili farklı uygulamalar bulunuyor; kiracı tarafından sigortalı istihdam edilen sürücülerde ceza söz konusu olmazken, olası trafik kazalarında hukuki ve mali sorumluluğun yine araç sahibinde olduğu hatırlatılıyor.

Son Dakika Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    ne alaka ya ceza yazmaya bahane 9 7 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    asıl senin yazdiqin biraz boş qibi 4 2
  • ramazan yazar ramazan yazar:
    yazik bu esnafa millete..bin cesit caza ve astronomik rakamlar.. düşman yapmaz bu kadar 6 3 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    kardeşim onu bunu şikayet ediyorsunuz bari düzgün kurallara uyarak araba sürün ceza yemeyin.bjrcok insan ehliyet alırken kedi gibi araba kullanırsınız geçince kural tanimadan sürer şikayet edersiniz. kimse sinyal bile kullanmiyor , ehliyet kemeri takmiyor, şerit ihlali yapılıyor, kapalı şeritten gidip insanların önüne geçilip kurnazlık yapılıyor,, doğruluktan dürüstlükten bahseder gibi yorum yapıyorsunuz, 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak - Son Dakika
