Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Trafikte ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir uygulama hayat geçiriliyor. SGK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak denetimleri kapsamında artık ticari araçları kullanan sürücülerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları da kontrol ediliyor. Direksiyonda, o şirkette sigortalı olarak çalışmayan bir kişi tespit edildiğinde, aracın bağlı olduğu işletmeye ağır para cezaları uygulanıyor.

DİKKAT CEZA 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Denetimlerde ilk tespitte şirketlere 66 bin 60 TL idari para cezası kesiliyor. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza tutarı 198 bin 180 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu yaptırım, ticari araç sahiplerinin ve işletmelerin sürücülerinin sosyal güvenlik kayıtlarını düzenli ve eksiksiz tutmasını zorunlu hâle getiriyor.

SGK SİSTEMİNDEKİ KAYIT ANLIK SORGULANIYOR

Trafik kontrollerinde polis ekipleri sürücünün SGK sistemindeki kaydını anlık olarak sorguluyor. Sürücünün ilgili şirkette sigortalı olduğuna dair kayıt bulunmadığı takdirde durum tutanak altına alınıyor ve SGK'ya bildirilerek işlem başlatılıyor. Uygulama, kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde hayata geçirilmiş durumda. SGK ile Emniyet arasındaki koordinasyon sayesinde, ticari araç denetimleri artık yalnızca trafik kurallarını değil aynı zamanda sigorta yükümlülüklerini de kapsıyor.

Kiralık araçları kullanan sürücülerle ilgili farklı uygulamalar bulunuyor; kiracı tarafından sigortalı istihdam edilen sürücülerde ceza söz konusu olmazken, olası trafik kazalarında hukuki ve mali sorumluluğun yine araç sahibinde olduğu hatırlatılıyor.