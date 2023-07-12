Polonya, 10 yıl içinde 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyaç duyacak - Son Dakika
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Polonya, 10 yıl içinde 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyaç duyacak

12.07.2023 18:49

Polonya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun raporuna göre, Polonya'nın çalışma çağındaki nüfusun emeklilere oranını korumak için 10 yıl içinde yaklaşık 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Ülkede kayıtlı yabancı işgücü sayısı her geçen yıl artarken, Polonya'nın düşük doğum oranı nedeniyle gelecekte bu rakamın yeterli olmayabileceği belirtildi.

Polonya Sosyal Güvenlik Kurumunun (ZUS) yayımladığı rapor, çalışma çağındaki nüfusun emeklilere oranını korumak için ülkenin 10 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyacı olduğunu gösterdi.

GÖÇMEN SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Polonya'da yayın yapan NFP internet sitesinin, ZUS'un raporuna dayandırdığı habere göre, Polonya'da sigorta sistemine kayıtlı yabancı uyruklu göçmen sayısında son yıllarda önemli artış görülüyor. Rapora göre, 2009-2014 yıllarında sistemdeki kayıtlı yabancı sayısı 59 bin 300 kişi artarken, bu artış 2015-2022 yıllarında 938 bin 900 oldu.

EN DÜŞÜK DOĞUM ORANINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİ

Raporda, üretken nüfusu artırmak için 1,8 milyon göçmene ihtiyaç duyulduğu, ancak Polonya'nın, Avrupa'daki en düşük doğum oranına sahip ülkelerden biri olmasından dolayı gelecekte bu rakamın bile yeterli olmayabileceği belirtildi. Ayrıca "ekonomik olarak üretken olmayan nüfusun toplam nüfusa oranı" 2022'de yüzde 39 iken bu oranın, 2032'de yüzde 44,1'e çıkacağı kaydedildi. Yüzde 39'luk oranı korumak için, ülkeye giriş yapan yabancı işgücü sayısının yıllık 200 bin ila 400 bine arasında olması gerektiği ifade edilen raporda, bu hedefin uygulamada "gerçekçi olmadığı" kabul edildi.

AB'NİN EN YÜKSEK GÖÇ ALAN ÜLKELERİ ARASINDA

2015'ten bu yana tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde göç alan Polonya, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek göç alan ülkeleri arasında yer alıyor. Raporda, sosyal sigorta sistemine kayıtlı işçi sayısının 2020'de 74 bin, 2021'de 150 bin ve 2022'de 188 bin olduğu ve son yıllarda rekor seviyede arttığı kaydedildi.

GÖÇMENLERİN DÖRTTE ÜÇÜ UKRAYNALI

Aralık 2022 itibariyle sigorta sistemine kayıtlı 1 milyondan fazla yabancıya sahip olan ülkede, 745 bin 980 kişiyle göçmenlerin dörtte üçünü Ukraynalılar, geri kalanını 277 bin 942 ile AB dışı ülkelerden gelenler, 39 bin 339 ile de AB üyesi ülkelerden gelenler oluşturuyor.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Sigorta, Polonya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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