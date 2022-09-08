Polonya ve Azerbaycan'da Sarsılmaz'a yoğun ilgi

Polonya'da düzenlenen 30'uncu Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO ve Azerbaycan'da düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2022'ye katılan Sarsılmaz, Türk mühendislerinin ürünü yerli ve milli silahları ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Sarsılmaz'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Kielce kentinde 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen MSPO'ya ilk kez katılan Sarsılmaz Silah Sanayi, sektörün uluslararası arenadaki en önemli firmalarının yer aldığı fuarda, piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve tabancalardan oluşan ürünlerini, savunma sanayi sektörünün uluslararası aktörleriyle buluşturdu.

Uluslararası düzeydeki firmaların ürettikleri askeri teçhizatı kapsamlı bir sunumla hedef kitlelerine ulaştırdığı bir fuar olma özelliğini taşıyan MSPO, aynı zamanda farklı kıtalardan üreticiler ve savunma sektörü kuruluşları arasında network'lerin kurulduğu, bir organizasyon olarak dikkati çekiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da MSPO'da Sarsılmaz Standını ziyaret etti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile birlikte Sarsılmaz'ın standını ziyaret eden Akar, şirketin yerli ve milli olanaklarla ürettiği silahları inceledi.

Sarsılmaz fuarda, tabanca, piyade tüfeği ve ağır makineli tüfeklerden oluşan toplam 56 modeliyle yer aldı.

Bakü'de de Sarsılmaz'a özel ilgi

Sarsılmaz Silah Sanayi, eşzamanlı olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen ADEX 2022 Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na da katıldı. Kara, hava ve deniz savunma sistemlerinden silah sistemlerine, ağır ve hafif ekipmanlardan elektronik harp sistemlerine kadar savunma sanayinin tüm alanlarında faaliyet gösteren önemli firmaların yer aldığı fuarda Sarsılmaz, tabancadan makineli tabancalara, piyade tüfeklerinden makineli ve ağır makineli tüfeklere kadar 64 modelini ziyaretçilerle buluşturdu. Sarsılmaz, fuarda ayrıca 30'un üzerinde uluslararası askeri delegasyondan 150'den fazla üst düzey temsilciyle bir araya gelme ve B2B görüşmeler de katılımcılara çeşitli kuruluş ve potansiyel ortaklarla yeni ilişkiler kurma olanağı sağladı.

-"Ürünlerimizi 23 ülkenin silahlı kuvvetleri kullanıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, ADEX'te Azerbaycan Savunma Bakanı, Bakan Yardımcısı, deniz, hava ve kara birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra Acil Durumlar Bakanlığı, Sınır Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik teşkilatlarının yetkilileri ile çeşitli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Aliş, " Türkiye'nin en köklü silah üreticisi Sarsılmaz, 80'den fazla ülkeye yaptığı toplam ihracat ve 23 ülkenin silahlı kuvvetleri ile kolluk güçleri tarafından kullanılan ürünleriyle, uluslararası silah sanayinde önemli bir aktör konumunda. Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü silahı temin edebilme kabiliyetine sahip olan firmamız, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakü'de Sarsılmaz standında yer alan ürünler katılımcıları ve ziyaretçiler tarafından beğenilirken, Sarsılmaz Sar 9 Tabanca özellikle Azerbaycanlı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarda Türkiye'nin Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Erdal, İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan, İçişleri Müşaviri Mustafa Çakır, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev ve devlet yetkilileri de Sarsılmaz standını ziyaret ederek, sergilenen ürünleri ayrı ayrı incelediler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e özel işlemeli Sarsılmaz SAR 9 model tabanca hediye edilmiş, tabanca üzerinde yer alan "Karabağ Fatihi" ve "2 Devlet, Tek Millet" işlemeleri dikkati çekmişti.