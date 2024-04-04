Powell'ın bekle-gör yaklaşımı piyasalarda oynaklığı artırıyor

Ekonomi

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın bekle-gör yaklaşımını korumasıyla birlikte karışık bir seyir hakim olurken, Asya'da Hindistan hariç endekslerin pozitif ayrıştığı görülüyor.

Powell'ın dünkü konuşmasında verdiği mesajlar piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi için öngörülen tarih haziran toplantısı olmaya devam ediyor.

Asya'da ise Tayvan'da yaşanan deprem felaketlerinin ardından dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) bazı fabrikalarında üretimi durdurduğuna yönelik haber akışı gündemin odağında bulunmayı sürdürüyor.

Söz konusu üretim kesintilerinin ardından çip fiyatlarının yükselebileceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla Samsung Electronics ve SK Hynix'in hisseleri öncülüğünde pay piyasalarında yukarı yönlü ivmelenme dikkati çekti.

Analistler, deprem nedeniyle artan üretim endişelerine rağmen dünyanın en büyük ikinci hafıza çipi üreticisi SK Hynix'in, ABD'de AR-GE tesisi kurmak üzere 3,87 milyar dolar yatırım yapacağı haberinin de risk iştahını artırdığını kaydetti.

Çin ve Hong Kong'da bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 39.773 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 primle 2.746 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kayıpla 73.788 puandan işlem görürken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151,6 seviyesinde bulunuyor.