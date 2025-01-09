Uzman isimden Türkiye'de yoksulluk için endişe veren uyarı - Son Dakika
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Ekonomi

Uzman isimden Türkiye'de yoksulluk için endişe veren uyarı

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Akademisyen - Yazar Prof. Dr. Serap Durusoy Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Enflasyonun kronikleştiğini ve alım gücünün düştüğünü belirten Durusoy, yoksulluğun daha da belirginleşeceği uyarısında bulundu.

09.01.2025 15:54
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Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ele aldı. Türkiye'de sağlık harcamalarının arttığını hatırlatan Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna, mevcut tabloda emeklilerin sorunların karışlandığını söylemenin mümkün olup olmadığını sordu.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Yoksulluk daha belirgin hal alacak

Türkiye'de enflasyon ve emeklilik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Serap Durusoy, "Şu anda Türkiye'de emekliler gerçekten ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Ben de bir emekli devlet memuruyum. Ama şu kadarını söyleyeyim, Bağkur emeklileri yani SSGK emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklilerinin arasında ciddi bir fark var. Emeklilerin hiçbir alanda ihtiyaçları karşılanmıyor. Ekonomi yönetiminin mali disiplin konusunda bir ısrarı var. Memur ve emekli kesimin en büyük sorunu ücretler. Enflasyon Türkiye için kronik bir sorun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Yoksulluk daha belirgin hal alacak

Prof. Dr. Serap Durusoy açıklamalarına şöyle devam etti: Memur ve emekli kesimin elbette ki en büyük sorunu ücretler. Zaten bu ücretlerin hem baskılanmaktan kaynaklı hem de yüksek enflasyondan kaynaklı satın alma gücündeki azalmaya bağlı olarak ciddi anlamda bir göreli yoksullukla karşı karşıya olunduğunu söyleyebilirim. Enflasyon evet bir makroekonomik istikrarsızlık bizim ülkemiz için kronik bir sorun ama bence Türkiye'nin en önemli sorunu enflasyondan öte gelir dağılımı adaletsizliği denilebilir.

Uzman isimden Türkiye\'de yoksulluk için endişe veren uyarı

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Son Dakika Ekonomi Uzman isimden Türkiye'de yoksulluk için endişe veren uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sabri İnce:
    Emekli maaşlarının düşük olmasının tek sebebi "ABO" aylık bağlama oranı nın %60 dan %30 kadar indirilmesi . 47 0 Yanıtla
    Trgtyldz:
    yapan kim Recep Erdoğan 0 0
  • Sabri İnce:
    Serbest piyasa ekonomisinin doğurdu sonuçlar . Enflasyon geçmişte de vardı şimdi de var. çözüm isteyen "sebest piyasa ekonomisini " derhal terk etmek. 10? aldım istediğim rakama satarım mantığı kalkmalı . 35 11 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş:
    O zaman hiç kimse birşey kazanamaz dostum devlet bile al sat dükkanları evleri kirada olan yerleri var birileri zengin olcak ki birileri çalışsın 0 0
  • Bayram Izgoren:
    ulkede enflasyon hep vardi yine var sistensel bir sorun var ama ne 8 25 Yanıtla
    Adaletli Ömer:
    önceki enflasyon rakamları doğru açıklanıyordu şimdiki enflasyon rakamları talimatla açıklanıyor doğal olarak kimse inanmıyor dar gelirlinin sorunu burda. 0 0
  • Aydin Yildiz:
    Nediyelim bunları göre göre bile bile LADES Dedik. 27 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    millet birbirne düştü sarayın haberi yok 26 1 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    serbest piyasa dediler bitirdiler milleti. ahırdan saldığın hayvanı serbest bırakırsan önüne geçebilir misin. yakalayabilir misin. en basitinden bu şekilde işte. saldılar esnafı bsşı boş sonuç bu. üç kuruş veriyor iş veren esnaf alıyor elinden o üç kuruşu. hadi boykot edelim etmesine de o zaman aç kalalım çünkü hepsi aynı. sözleşmişler gibi resmen. dürüst esnaf kalmamış ülkede 16 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    M.K.ATATÜRK.ün devlet eliyle halk sömürülmesin diye yaptırdığı yag çay şeker tütün siğara un kumaş dokuma eregli demir çelik şişecam seka kagıt elektirik santrelleri vsvs.bu fabrikalar devlet eliyle yeniden açılmadan ne bu ülke düze ne bu halk rahata asla kavuşamaz.bu fabrikaların özelleşmesi bu halka yapılan en büyük kötülüktür. 7 6 Yanıtla
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