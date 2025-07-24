Prometeon'dan TEGV'e Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Prometeon'dan TEGV'e Destek Projesi

24.07.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prometeon Türkiye, 'Atma Bağışla' kampanyası ile elektronik atıkları geri dönüştürerek çocukların eğitimine katkı sağlıyor.

Prometeon Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yürütülen "Atma Bağışla" kampanyasının destekçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prometeon Türkiye, kampanyaya Kocaeli fabrikasıyla geçen yıl başladığı desteğini genişleterek bayilerini de sürece dahil etti.

Pilot olarak Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki üç bayiyle yürütülen proje kapsamında Prometeon bayilerine ulaştırılan elektronik atıklar, TÜBİSAD aracılığıyla ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor.

Elde edilen ekonomik değerle, TEGV'in Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prometeon Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya Kafkaslar (CIS) Üst Yöneticisi (CEO) Gökçe Şenocak, sürdürülebilirliği sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak gördüklerini belirtti.

Global hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini azaltmak kadar toplumsal fayda sağlayan projelerde de aktif rol almanın öncelikleri arasında olduğunu aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl TEGV'in Ateşböceği Öğrenim Birimleri tırlarının lastik tedarikçisi olarak başlattığımız iş birliğini, bu yıl farklı bir boyuta taşıyoruz. Atma Bağışla projesi ile elektronik atıkları geri dönüştürerek hem çevreye katkı sağlıyor hem de çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Bayilerimizi dahil ederek projeyi daha da yaygınlaştırıyoruz. Projenin devamında, Türkiye genelindeki diğer bayilerimizi de bu sürece katmayı hedefliyoruz. TEGV ile olan iş birliğimizin sürmesini ve daha fazla çocuğun eğitimine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Prometeon olarak çevresel sürdürülebilirliği, sosyal sorumlulukla birlikte ele alıyor; toplum, çevre ve gelecek nesiller için değer sağlamaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Eğitim Desteği, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prometeon'dan TEGV'e Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor
Türkiye’nin enerji hamlesine Çin benzetmesi Türkiye’nin enerji hamlesine Çin benzetmesi
UEFA’ya bir çanta para götürdüler: Hepsi sahte çıktı UEFA'ya bir çanta para götürdüler: Hepsi sahte çıktı

11:39
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek Uzmanı tarih verdi
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Uzmanı tarih verdi
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
16:22
Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
16:09
Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı
Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı
16:05
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan’a açık kapı
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı
16:04
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık Kadın kuaförün 56 Bin TL’lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 12:01:28. #7.11#
SON DAKİKA: Prometeon'dan TEGV'e Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.