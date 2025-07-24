Prometeon'dan TEGV'e Destek Projesi

Prometeon Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yürütülen "Atma Bağışla" kampanyasının destekçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prometeon Türkiye, kampanyaya Kocaeli fabrikasıyla geçen yıl başladığı desteğini genişleterek bayilerini de sürece dahil etti.

Pilot olarak Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki üç bayiyle yürütülen proje kapsamında Prometeon bayilerine ulaştırılan elektronik atıklar, TÜBİSAD aracılığıyla ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor.

Elde edilen ekonomik değerle, TEGV'in Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prometeon Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya Kafkaslar (CIS) Üst Yöneticisi (CEO) Gökçe Şenocak, sürdürülebilirliği sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak gördüklerini belirtti.

Global hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini azaltmak kadar toplumsal fayda sağlayan projelerde de aktif rol almanın öncelikleri arasında olduğunu aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl TEGV'in Ateşböceği Öğrenim Birimleri tırlarının lastik tedarikçisi olarak başlattığımız iş birliğini, bu yıl farklı bir boyuta taşıyoruz. Atma Bağışla projesi ile elektronik atıkları geri dönüştürerek hem çevreye katkı sağlıyor hem de çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Bayilerimizi dahil ederek projeyi daha da yaygınlaştırıyoruz. Projenin devamında, Türkiye genelindeki diğer bayilerimizi de bu sürece katmayı hedefliyoruz. TEGV ile olan iş birliğimizin sürmesini ve daha fazla çocuğun eğitimine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Prometeon olarak çevresel sürdürülebilirliği, sosyal sorumlulukla birlikte ele alıyor; toplum, çevre ve gelecek nesiller için değer sağlamaya devam ediyoruz."