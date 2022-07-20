PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)" konulu 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresi ve filateli cep uygulaması üzerinden satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA

Antalya, Akdeniz, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › PTT'den 'Akdeniz 2022' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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