PTT'den "Akdeniz 2022" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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PTT'den "Akdeniz 2022" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

20.07.2022 14:35
PTT'den "Akdeniz 2022" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ tarafından "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı dün tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı dün tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)" konulu 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresi ve filateli cep uygulaması üzerinden satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Antalya Güllük PTT Müdürlüğünde "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi) 19.07.2022 Antalya" ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Akdeniz, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Akdeniz 2022' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: PTT'den "Akdeniz 2022" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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