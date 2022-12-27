Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı

27.12.2022 20:10

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı. Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.

KARAR 1 ŞUBAT 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı. Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

TAVAN FİYAT 2 ARALIK'TA BAŞLAMIŞTI

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu
19:51 Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı
19:30 Fenerbahçe'ye rakip olan Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok
19:27 Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu
19:05 Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı
18:59 Kritik maç öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız golcü kadrodan çıkarıldı
18:47 Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu
18:04 Selen Görgüzel'den tepki çeken sözler: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm
17:33 Nevşehir'deki feci kazada 4 aylık bebek can verdi
17:16 Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti yollarını ayırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 20:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement