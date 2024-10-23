Putin'den BRICS için Tahıl Borsası Teklifi - Son Dakika
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Ekonomi

Putin'den BRICS için Tahıl Borsası Teklifi

Putin, BRICS'te tahıl borsası kurulmasının dünya ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

23.10.2024 15:49
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS nezdinde tahıl borsasının kurulmasını teklif ederek, bu girişimin ileride tam teşekküllü emtia borsasına dönüştürülebileceğini söyledi.

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Küresel ticaretin ve dünya ekonomisinin önemli değişikliklerden geçtiğini vurgulayan Putin, "Öte yandan, ticari faaliyetlerin merkezi giderek gelişen pazarlara kayıyor. Çok kutuplu bir model oluşuyor ve bu da öncelikle küresel Güney ve Doğu ülkeleri ve tabii ki BRICS ülkeleri sayesinde yeni bir büyüme dalgası başlatıyor." şeklinde konuştu.

BRICS ülkelerinin dünyanın tahıl üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu anlatan Putin, "BRICS nezdinde bir tahıl borsasının kurulması, ham maddelerin adil ve öngörülebilir fiyatlanmasına destek olacaktır." dedi.

Putin, söz konusu girişimin piyasaları "olumsuz dış etkenlerden" de koruyacağını ifade ederek, "Zamanla tahıl borsasını tam teşekküllü bir emtia borsasına dönüştürmeyi düşünebiliriz. Değerli metaller ve elmaslar için ayrı bir BRICS platformu oluşturmak da uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

BRICS nezdinde bir yatırım platformu kurmayı da teklif eden Putin, "Bu, ulusal ekonomilerimizi desteklemek ve Küresel Güney ve Doğu ülkelerine mali kaynak sağlamak için güçlü bir araç haline gelecektir." dedi.

Putin, BRICS'in nüfus ve sermaye artışı, şehirleşme, artan işçi verimliliği ve teknolojik girişimler sayesinde küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Putin'den BRICS için Tahıl Borsası Teklifi - Son Dakika

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