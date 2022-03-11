Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor

11.03.2022 11:31
Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor

Putin yönetimi Ukrayna işgalinden sonra Rusya'yı terk eden küresel şirketlerin varlıklarına el koymaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı, bu konuda Rusya'nın yasal çözümler bulacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'daki operasyonlarını sonlandırmaya karar veren uluslararası şirketlerin ülkedeki varlıklarına el koymak için Rusya'nın "yasal çözümler" bulacağını söyledi. ABD ve Avrupa ülkelerinin ülkeye ekonomik yaptırımlar getirmesinin ardından McDonald's ve Ikea'nın da aralarında bulunduğu onlarca batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı veya sonlandırdı.

PUTİN: KARARLI DAVRANMALIYIZ

Dün hükümetle video bağlantısı aracılığıyla toplantı gerçekleştiren Putin konu ile ilgili, "Üretim tesislerini kapatmayı planlayanlarla ilgili kararlı davranmalıyız. Yerel tedarikçilere hiçbir şekilde zarar verilmesine izin vermemeliyiz" dedi.

Bu işletmeleri gerçekten çalışmak isteyenlere devretmek gerektiğini belirten Putin, "Bunun için yeterince yasal yöntem ve piyasa aracı var. Herhangi bir keyfi eyleme gerek yok. Bu sorunlara hukuki çözümler bulacağız" dedi. Putin ayrıca hükümete, Rusya'da kalmayı seçen yabancı yatırımcıların haklarını korumasını tavsiye etti.

'ŞİMDİDEN NEDEN KAMULAŞTIRILMADI?'

Rusya'nın bazı tanınmış figürleri de batı yaptırımlarının başlamasından bu yana kamulaştırma için bastırıyor. Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın salı günü Telegram'dan paylaştığı mesajda, "Bu Pizza Hut, Ikea gibi şirketlerin şimdiden kamulaştırılmamasının bir nedeni var mı? Dükkanları, depoları bizim topraklarımızda. İnsanlarımız orada çalışıyor. Peki sorun ne?" diye sordu.

İzvestia gazetesi ise dün yazdığı bir yazıda müşterilere garanti sunmadan çalışmalarını durdurdukları için devlete devredilebilecek yaklaşık 60 yabancı şirketin listesi olduğunu ve bunların hesapları ile varlıklarına el konulabileceğini söyledi.

İŞSİZLİK ÖNLEMİ

Rusya'da faaliyet gösteren onlarca dev şirketin bir anda piyasadan çekilmesi aynı zamanda işsizliğin de ciddi bir şekilde artması anlamına geliyor. Ülkenin bu firmalara el koyarak faaliyetlere devam etme isteğinin altında yatan sebeplerden biri de bu.

Ülkede faaliyet yürüten uluslararası şirketlerin bir kısmı üretim yaparken bir kısmı ise yalnızca perakende satış gerçekleştiriyor. Üretim yapan şirketlerin kapanması ise işsizliği artıracağı gibi yerel tedarikçilere de zarar verebilir. Rusya'nın bu şirketlere el koyup burada üretim faaliyetlerine devam etmek istemesinin altında yatan sebeplerden birisinin de bu olduğu düşünülüyor.

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