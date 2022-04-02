Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler... - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler...

02.04.2022 13:04

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiliz The Times gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in serveti ve lükse olan merakını mercek altına aldı. 2000'de göreve geldiğinden beri Rusya'nın farklı bölgelerinde en az 20 lüks evi olduğu belirtilen Putin'in resmi jetinde ise özel spor salonu ve 65 bin dolarlık altın kaplama tuvaletleri olduğu iddia edilmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ilk bir ay geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in lükse olan merakının detaylarını İngiliz medyası ortaya çıkardı. The Times gazetesinin haberine göre, Putin'in lüks merakının uzun yıllardır devam ettiğini belirtildi. The Times konu hakkında "Kremlin ve Rusya Devlet Başkanı kendisini halkın adamı olarak lanse ediyor fakat açlık sınırının altında yaşayan 16 milyondan biri değil" ifadelerine yer verdi.

PUTİN'İN SERVETİNDE YOK YOK

Rus muhalif siyasetçilerin The Times'a verdiği bilgilere göre, Putin'in villaları, çok sayıda jeti, lüks saatleri ve bir filo dolusu pahalı otomobili olduğu iddia edildi. Öte yandan 2015 yılında vurularak öldürülen muhalif siyasetçi Nemtsov Putin'in 2000 yılında göreve geldiğinden beri Rusya'nın farklı bölgelerinde en az 20 lüks evi olduğu aktarmıştı. Nemstov ayrıca Putin'in Ilyushin II-96 tipi jetinde özel spor salonu ve 65 bin dolarlık altın kaplama tuvaletler olduğunu iddia etmişti.

Putin'in herkesten sakladığı gizli serveti ortaya çıktı
Putin'in 1.3 milyar dolarlık lüks malikanesi

BU PARALAR PUTİN'İN UMRUNDA DEĞİL

Nemtsov o dönemde "Bu paralar vergi mükelleflerinden çıktığı için Putin'in umrunda değil" yorumunu yaparken 2018 yılında Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalni de Putin'in 450 bin dolar değerindeki saatlerden kullandığını aktarmıştı. Bu miktar Putin'in 6 yıllık maaşına denk gelirken, şu an hapiste olan Navalni konu hakkında "Putin, platin kasalı A Lange & Söhne marka saat kullanıyor. Muhtemelen gelecek 6 yılın avansını istedi ve hepsiyle saat satın aldı" şeklinde konuşmuştu.

TUVALET FIRÇASI BİLE ALTINDAN

2021 yılında Rus muhalif Navalni, Karadeniz kıyısında Putin'e ait korumalı devasa bir villa yapıldığını da ortaya çıkarmıştı. Navalni villadaki tuvalet fırçalarının altın kaplama olduğunu ortaya atarken, Başkan Putin bu iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı.

YORUMLAR
500

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler... - Son Dakika


Son Dakika
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:04 Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler...
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 13:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement