Putin: Rus şirketleri Batılı şirketlerin yerini başarıyla aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Putin: Rus şirketleri Batılı şirketlerin yerini başarıyla aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin ülkeyi terk eden Batılı şirketlerin yerini başarıyla aldığını ve Rus ekonomisindeki büyümenin bu yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Putin, Rus şirketlerin daha vatansever ve devlet odaklı hale geldiğini vurgulayarak, yeni nesil girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Rus şirketlerin terk edilen işletmeleri devralmakla kalmayıp daha da geliştiğini ifade etti. Rus ekonomisi, yaptırımlar nedeniyle 2022'de küçülse de enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesi artışıyla 2023'te yeniden büyümeye başlamıştı.

28.06.2024 18:53
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin ülkeyi terk eden Batılı şirketlerin yerini başarıyla aldığını belirterek, "Rus ekonomisindeki büyümenin bu yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki şirketlerin son dönemde daha "vatansever" ve "devlet odaklı" hale geldiğini anlatan Putin, "Bu yeni nesil genç girişimcileri yaratmalı ve desteklemeliyiz. Onlardan, her ne kadar bu kelimeyi kullanmak istemesem de 'elitler' yaratmalıyız." diye konuştu.

Rus şirketlerin, ülkeden ayrılan Batılı şirketlerin yerlerini doldurduğunu anlatan Putin, "Girişimcilerimiz, yabancı sözde ortaklarımızın terk ettiği işletmelerin çökmesine izin vermediler. Her şeyi devralmakla kalmadık, aynı zamanda daha da gelişmeye başladık." dedi.

Putin, ülke ekonomisinin büyüme performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Geçen yıl ekonomi yüzde 3,6, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,4 civarında büyüdü. Rus ekonomisindeki büyümenin bu yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Rus ekonomisi kapsamlı yaptırımlar nedeniyle 2022'de yüzde 2,1 küçülürken, özellikle yüksek enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesi artışları sayesinde 2023'te tekrar büyümeye başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Putin: Rus şirketleri Batılı şirketlerin yerini başarıyla aldı - Son Dakika

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