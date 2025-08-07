QCAR Mobilite, Samsun'da İlk Şubesini Açtı

Maher Holding'in araç kiralama markası QCAR Mobilite, Karadeniz'deki ilk şubesini Samsun'un Atakum ilçesinde açtı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, QCAR Mobilite, Türkiye'deki bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirmeye devam ediyor.

Yeni şube açılışıyla birlikte QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki 33'üncü şubesini hizmete almış oldu.

Açılış törenine Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, şirket yöneticileri, bölge acenteleri ve davetliler katıldı.

Yeni şubenin sahibi ise Quick Sigorta acentesi Uslu Grup Sigorta'dan Okan Uslu oldu. Açılış, bölgedeki mobilite çözümlerine katkı sunarken, QuickFinansall ekosisteminin sahadaki varlığını da güçlendirmiş oldu.

Marka, yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

"Şirketlerimiz ekosistem yaratıyor"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta başta olmak üzere Quick Hayat, QCAR Mobilite, Quick Finans, Qpay, MHR GYO, QC İnşaat gibi şirketlerin ekosistem yarattığını belirtti.

Türkiye'deki hem 8 bin acentesine hem de müşterilerine kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmak istediklerini aktaran Yaşar, "Bunu da bütünleşik bir şekilde yapma hedefindeyiz. Bu amaçla da her geçen gün daha ileri gidiyoruz. Bugün burada da açılışını gerçekleştireceğimiz QCAR Atakum şubesi de yine acentelerimizden sevgili Okan Uslu'nun bir yatırımı." ifadelerini kullandı.

Yaşar, şubenin, halkanın önemli bir parçası ve Karadeniz'deki ilk şube olması açısından da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Umuyoruz ki hem Samsun'da hem de Karadeniz'in diğer illerinde yeni şubelerle bu büyüme devam edecek. Türkiye genelinde şube sayımızı hızla artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen de Okan Uslu'nun çalışmaya çok hızlı başladığını belirterek, boşta araç kalmadığını vurguladı.

Şubenin otomotivi bilen bir acente tarafından işletilecek olmasının çok değerli olduğuna değinen Sezen, "Bu sayede çok hızlı adımlar atıyoruz. İnternet sitemiz de yenilendi bir taraftan. Dilerim ki bu adımlar daha da hızlanır ve biz de aynı hızla hem web sitemiz hem de ikame üzerinden rezervasyon yönlendiririz." ifadesini kullandı.