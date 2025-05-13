QNB Türkiye'den Yeni Genel Müdürlük Ofisi - Son Dakika
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Ekonomi

QNB Türkiye'den Yeni Genel Müdürlük Ofisi

QNB Türkiye, 'Bütünleşik Afet Yönetimi' programı çerçevesinde Ankara'da yeni ofisini açtı.

13.05.2025 11:28
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QNB Türkiye, "Bütünleşik Afet Yönetimi" programı doğrultusunda iş sürekliliğini güvence altına almak ve çalışan güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla Ankara'da yeni genel müdürlük ofisini faaliyete geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, olası afet risklerine karşı kurumsal hazırlığını güçlendirmeyi hedefleyen QNB Türkiye, İstanbul merkezli operasyonlarını desteklemek amacıyla Ankara'da yeni bir genel müdürlük ofisi kurdu.

Bütünleşik Afet Yönetimi programı kapsamında hayata geçirilen bu adım, bankanın iş sürekliliği yaklaşımında önemli bir aşama olarak yer alıyor.

"Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları" başta olmak üzere ilgili ekiplerin geliştirdiği "Coğrafi Yedekleme Projesi" doğrultusunda, genel müdürlük yönetimi, bilgi teknolojileri, iştirakler ve alternatif satış kanalları gibi kritik iş birimleri Ankara'da da konumlandırıldı.

Olağanüstü durumlarda bankanın tüm temel işlevlerini kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla operasyonel altyapıların tümü bütüncül bir yaklaşımla yeniden planlandı.

Geçen yıl haziran ayında ilk fazı faaliyete geçen ve halihazırda hibrit modelle çalışan, farklı departmanlardan oluşan 424 kişilik ekibe ev sahipliği yapan Ankara Genel Müdürlük Ofisi'nde, yeni işe alımlarla birlikte çalışan sayısının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda bankanın acil durum yönetimi ve kriz planlaması süreçleri düzenli olarak güncellenirken, çalışanlara afet senaryolarına yönelik kapsamlı eğitimler de veriliyor. Aynı zamanda, bilgi teknolojileri altyapısı olağanüstü durumlara karşı güçlendirilerek veri kaybının önlenmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi sağlanıyor.

36 projenin 19'u başarıyla tamamlandı

"Sıfır can kaybı, sıfır iş kesintisi" hedefiyle oluşturulan program, çalışan güvenliği, veri koruması, altyapı güçlendirmeleri ve operasyonel devamlılık olmak üzere toplamda 36 projeyi kapsıyor. Program, bankanın afet senaryolarına karşı tüm birimlerinin sistematik olarak güçlendirilmesini hedefliyor.

Bugüne kadar 36 projenin 19'u başarıyla tamamlanırken, programının kapsam tamamlanma oranı ise yüzde 85'e ulaştı. Kalan projelerin de kısa sürede uygulamaya alınması planlanıyor.

Banka, afet risklerini en aza indirmek, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sunmak ve müşterilerine kesintisiz hizmet sağlayabilmek için yatırımlarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, iş sürekliliğini sağlamak ve çalışanların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, Ankara'da faaliyete geçen genel müdürlük ofisinin, bu stratejimizin somut örneklerinden bir tanesi olduğunu aktardı.

Olası bir afet anında, kritik süreçleri koruyarak müşterilere kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediklerini aktaran Tan, "Bütünleşik Afet Yönetimi programımız kapsamında attığımız bu adımın yalnızca QNB'ye değil, Türkiye'nin finansal sistemine de katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tan, yeni ofisi, İstanbul'da yaşanabilecek olası bir afet sonucunda oluşabilecek kesinti anında tüm süreci devralabilecek nitelikte altyapıyla planladıkladıklarına işaret ederek, "Risk Yönetimi ekibi tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyonel süreklilik için kritik iş süreçlerini ve pozisyonları belirledik. Bu süreçlerin yedeklenmesi ve altyapıların güçlendirilmesiyle iş sürekliliğini güvence altına aldık. Ayrıca veri yedekleme sistemleriyle de desteklenen bu merkezi bankacılık operasyonlarımızın devamlılığını sağlayacak şekilde yapılandırdık." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Ankara, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB Türkiye'den Yeni Genel Müdürlük Ofisi - Son Dakika

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