Quick Finans'tan 300 Milyon Lira Tahvil İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Finans'tan 300 Milyon Lira Tahvil İhracı

Quick Finans\'tan 300 Milyon Lira Tahvil İhracı

Quick Finans, 300 milyon liralık tahvil ihracını tamamlayarak yatırımcılara fırsat sundu.

03.12.2024 19:46
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Quick Finans tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 300 milyon lira nominal değerli ve 2 Aralık 2025 vadeli, 372 günlük, yüzde 49 yıllık basit faizli, tek kupon ödemeli tahvil ihracı tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 4 Temmuz 2024 tarihli Kurul Kararı ile onaylanan 1,62 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı yetkisi kapsamında ilk tertip tahvil ihracını 700 milyon lira nominal değerle temmuzda gerçekleştiren Quick Finans, daha sonra 400 milyon lira tutarında ikinci tertip tahvil ihracını 27 Ağustos'ta tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 25 Kasım'da 300 milyon liralık üçüncü tertip tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini belirterek, yatırımcıların taleplerinin tamamının karşılandığını kaydetti.

Geçen yıl üçüncü tertip tahvil ihracıyla kamu otoritelerince hedeflenen finansmanın tabana yayılması, geniş kesimlerin finansman kaynaklarına ulaşılabilirliğinin ve finansal çeşitliliğin yükseltilmesi hedefi paralelinde ilerlediklerini anlatan Karadağ, "İstikrarlı finansman çözümlerimizle güçlü sermaye yapımızı borçlanma aracı ihracıyla desteklemeye önem vermekteyiz. Bir Sigorta Grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olan ve yeni nesil finansman şirketi vizyonunda kredi ve sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve yaratıcı finansman çözümleri formatındaki geniş yelpazede kredilendirme hizmetleri sunan Quick Finans, faaliyetteki 2 yılı içerisinde geliştirdiği stratejik iş birlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağıyla ülke sathında geniş bir kapsayıcılığa ulaştı." ifadelerini kullandı.

Karadağ, belirtilen misyon ve stratejilerle ulaştıkları kapsayıcı ve istikrarlı finansman olanaklarına ve sermaye piyasalarından yaratmış oldukları taze fon kaynaklarına işaret ederek, bunları toplam kredi portföylerinin yüzde 85'ini oluşturan esnaf ile KOBİ'lerin yatırımlarını desteklemek için kullanmaya öncelik verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Quick Finans'tan 300 Milyon Lira Tahvil İhracı - Son Dakika

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