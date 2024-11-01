Quick Finansall Toplantısı Tarsus'ta Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Finansall Toplantısı Tarsus'ta Gerçekleşti

Tarsus'ta düzenlenen Quick Finansall toplantısında finans ve sigorta sektörü ele alındı.

01.11.2024 12:47
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Quick Finansall toplantısı, "Finansal Market Vizyonuyla Sigortadan Fazlası" deyişiyle Tarsus'ta gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen Quick Finansall toplantısında, finans dünyası ve sigorta sektöründen isimler bir araya geldi.

Gazeteci ve sunucu Noyan Doğan'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak gerçekleştirirken toplantıya sigorta sektörü ve iş dünyasından pek çok katılımcı ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick'te finansal dönüşümün tamamlandığını, entegre çalışan bütünleşik finansal hizmetler sunmanın tam zamanı olduğunu ve bu ekosistemin en önemli paydaşının acenteler olduğunu belirtti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak da, Tarsus TSO'nun 145'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sigorta Komitesi öncülüğünde sektörün önemli isimlerini Tarsus'ta ağırlamaktan büyük keyif duyduklarını aktardı.

"Sigortacılık Türkiye'de kendini yenileyen önemli bir sektör"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise sektör için böylesi önemli bir toplantının Tarsus gibi kadim medeniyetler kentinde yapılmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Boltaç, "STK'lardan ticaret odasına kadar tüm kurum ve kuruluşların Tarsus'ta bir araya geldiğinin, kentin gelişimine dair çok önemli dokunuşlar yaptığının bilinmesini isteriz. Bugün burada da yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız, merakla dinleyeceğim. Sigortacılık Türkiye'de kendini yenileyen önemli bir sektör. Toplantı öncesi aldığım bilgilere göre sektördeki şirketler de yeni arayışlar içinde. Bu toplantının da Tarsus'ta yapılması çok değerli, emeği geçen herkesin eline sağlık." ifadelerini kulandı.

Finansa erişim ve alternatif çözümler ele alındı

Toplantının ilk oturumunda, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, finansa erişim ve alternatif çözümler üzerine görüşlerini paylaştı.

Toplantının ikinci oturumunda, "Kentsel Dönüşüm ve Sigortadan Fazlası" başlıklı panel düzenlendi.

Tüm paneller soru-cevap şeklinde interaktif bir şekilde gerçekleşti.

Bina Tamamlama Sigortası'nın özellikle kentsel dönüşüm konusundaki önemi, acentelerin mobilite ve kredi alanlarında çalışmalarını genişletebilecekleri iş modelleri ve franchise başlıkları toplantının öne çıkan konuları oldu.

Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Tarsus, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Quick Finansall Toplantısı Tarsus'ta Gerçekleşti - Son Dakika

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