Rahmi Koç Podcast'te Babası Vehbi Koç'u Anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Rahmi Koç Podcast'te Babası Vehbi Koç'u Anlattı

Rahmi Koç Podcast\'te Babası Vehbi Koç\'u Anlattı

Rahmi Koç, podcastte Vehbi Koç'un vakfı kurma sürecini ve koleksiyonerlik tutkusunu paylaştı.

20.09.2024 14:17
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Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri podcast serisinin ikinci bölümünde Koç Holding Şeref Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi Koç konuk edildi.

Vehbi Koç Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rahmi Koç, podcastte, babası Vehbi Koç'un vakfı kurma sürecini ve koleksiyonerlik tutkusunun nasıl başladığını anlattı.

Koç, Vehbi Koç'un Amerika'da gerçekleştirdiği gözlemlerden bahsederek, üniversitelerin, hastanelerin ve müzelerin büyük vakıflar tarafından finanse edildiğini gördükten sonra Türkiye'de benzer bir yardım sisteminin kurulması gerektiği kararına vardığını belirtti.

Bu süreçte Vehbi Koç'un 16 yıl boyunca çalıştığını ve sonunda Vehbi Koç Vakfı'nın kurulduğunu ifade eden Rahmi Koç, "Vakfın geliri, Koç Holding'in gelirinin yüzde 10'u ile finanse ediliyor. Vehbi Koç Lisesi, Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi ve müzelerimizin yanı sıra desteklediğimiz diğer kuruluşlar ve vakıflar da bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koleksiyonerlik tutkusunun babasının kendisine hediye ettiği oyuncak trenle başladığını aktaran Rahmi Koç, bu ilginin zamanla büyüyerek müze kurma fikrine dönüştüğünü ve Türkiye'de endüstriyel hayata yönelik önemli bir müzenin temellerinin atıldığını anlattı.

1958-1959'a Otosan'ı kurmak için Detroit'e gönderildiklerini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Otosan'ın makinelerinden Ford'a sipariş etmek üzere… Üç hafta kaldık. Henry Ford Müzesi vardı. Vaktim boş olduğunda bu müzeye giderdim. Otomobilin seri imalat olarak dünyaya yayılması Henry Ford sayesinde olmuştur. Müzesi, geniş, kapsamlı ve tam Amerikan hayatını aksettiren bir müzeydi. Türkiye'ye geldik. 'Biz de bir müze kuracağız, kendi sanayimizden artan şeyleri koyalım' dedik. Türkiye'nin endüstriyel hayatına yönelik hiçbir şey kalmamıştı. Bulabildiklerimiz ya yurt dışından ithal edilenlerdi ya da yurt dışından aldık, getirdik. 7'den 70'e kadar, hatta şimdi hayat uzadı 5'ten 90'a kadar alakasını çekecek nitelikte olmalıydı, öyle de oldu. Bizim müzede tüm ailenin ilgisini çekecek şeyler var."

Podcastin tamamına Vehbi Koç Vakfı'nın YouTube hesabından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rahmi Koç Podcast'te Babası Vehbi Koç'u Anlattı - Son Dakika

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