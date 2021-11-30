Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ali Hortaçsu'nun oldu

Koç Üniversitesinin başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirerek, bilime hizmet etmek amacıyla başlattığı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl Prof. Dr. Ali Hortaçsu'nun oldu.

2021 yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödülü, bu yıl da online törenle sahibini buldu.

Ödüle, etkin piyasalar, rasyonel beklentiler ve ihale modellerine üstün bilimsel katkıları nedeniyle Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Ralph ve Mary Otis Isham Kürsüsü Ekonomi Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Hortaçsu layık görüldü.

Piyasaların verimliliğinin deneysel yaklaşımlarla değerlendirilmesine odaklanan Prof. Dr. Ali Hortaçsu, çalışmalarında, bireysel davranışların arkasında yatan tercihleri ve teknoloji parametrelerini öngörmek üzere mikro seviyedeki detaylı piyasa verilerini kullanıyor. Ardından, öngörülen tercihleri ve teknolojik parametreleri kullanarak ölçütler oluşturuyor ve gözlenen piyasa sonuçlarının verimliliğe ne derece yakın olduğunu inceliyor.

Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, bu yıl Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı dünya çapında ilham veren çalışmaları nedeniyle ekonomi alanında bir bilim insanına vermekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Yalman, Koç Üniversitesinin dünya çapında saygın bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün, üniversitemiz dünyanın en saygın akademik kuruluşları arasında haklı bir yer edinmiş ise, ismi Caltech ve École Normale Supérieure gibi efsanevi üniversitelerle birlikte anılıyorsa, bu başarının en önemli mimarlarından biri de desteğini hiçbir zaman Üniversitemizden esirgemeyen Onursal Başkanımız sevgili Rahmi Koç'tur. Bilimin toplumlar üzerindeki müthiş etkisine Rahmi Koç, Semahat Arsel ve bütün Koç Ailesi'nin olağanüstü ileri görüşlülüğü ve hayırseverliği sayesinde Koç Üniversitesinde yapılan çalışmalarla tanık oluyoruz. Üniversitemiz çok kıymetli öğretim kadrosu, harika kampüsü, değişik ve muhteşem araştırma merkezleri, Tıp Fakültesi ve Hastanesi ile her gün hayatımıza çok önemli katkılar sağlıyor. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı saran ve adeta yaşamı felce uğratan Kovid-19 pandemisinin de etraflıca çalışıldığı Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi de bu mucizevi katkılardan biridir. Bu yıl, 28'inci kuruluş yılını geride bırakacak olan Koç Üniversitesi, 7 fakülte, 25 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu, 223 laboratuvar ve Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye'nin en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri haline gelmiştir."

Koç Üniversitesi'nin her geçen gün Türkiye ve dünyanın en iyi eğitim kurumları arasındaki yerini pekiştirdiğini dile getiren Yalman, "Amacımız, ülkemizi ve insanlarımızı en aydın, en ileri, en müreffeh, en serbest ve en mutlu medeniyet seviyesine bir an evvel getirebilmektir. Bu azametli yolda şiarımız tabii ki büyük kurtarıcımız, önderimiz, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yaratıcı istikamettir. Ülkemiz geleceğe heyecanla bakan çok parlak gençlerle doludur. Onların iyi eğitimli olmaları, eşitlik ve hürriyet içinde kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, fikir ve ifade özgürlüğü içinde gelişebilmeleri bizim vazgeçilmez vazifemizdir. Bu konularda hiçbir ülkeden ne Amerika'dan ne İngiltere'den ne de Japonya'dan geri kalacağız. Tarihimizin içinden gelen, derin kültürümüzün kıymet ölçülerini ifade eden Mevlana ve Yunus'un temsil ettiği insani hümanizmayı yaşatacağız ve bütün dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Hortaçsu da öngörülen tercihleri ve teknolojik parametreleri kullanarak ölçütler oluşturduğuna ve gözlenen piyasa sonuçlarının verimliliğe ne derece yakın olduğunu incelediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Mikroekonomiyi çok sevdim, daha iyi anlayabileceğimi düşündüm. Ufak bir ekonomik sistemi tamamıyla matematiksel olarak tanımlayabilmek mümkün olabilir diye düşündüm. Tezimi ihaleler üzerinden, ihalelerin istatistikte modellenmesi olarak yazdım ve sonradan bu temanın, bu yaklaşımın çok daha değişik alanlara uygulanabileceğini fark ettim. İhalelerden yola çıkarak, internetteki ihaleleri inceleyen makaleler yazdım. Genel olarak piyasalarda davranış nasıl gerçekleşir yani piyasalarda verimlilik nasıl artırılabilir gibi sorular odak noktam. Gerçek mikro verilerden yola çıkarak, kişilerin ekonomik tercihlerini nasıl belirledikleri üzerinde de çalışıyorum.

Özellikle pazarlardaki verimliliği inceliyorum. Finansal pazarlar, internet pazarları ve enerji pazarları verilerine ulaşıyor, onlardan matematik modeller kuruyor ve kestirimler yapıyorum. İnsanların ekonomik tercihlerini nasıl belirlediklerini ve tercihleri yaparken kişinin kullandığı bazı yöntemleri de modellemiş oluyorum. Bazı modellemelerle insan davranışını anlamaya çalışıyoruz. Bunu bazen ekonomik teorik modeller kurarak yapıyoruz. Bazen de veri toplayarak o teorik modelleri (insanlar nasıl davranır) verilerle test etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımda hem yeni veri analiz metotları kullanıyorum hem de değişik piyasalardan değişik veriler kullanıyorum."

Prof. Dr. Umran İnan'ın başkanlığındaki 2021 yılı seçici kurulunda; Prof. Dr. Daron Acemoğlu (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü/ 2017 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi), Prof. Dr. Zeynep Çelik (New Jersey Teknoloji Enstitüsü), Prof. Dr. Filiz Garip (Princeton Üniversitesi/ 2019 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi) ve Prof. Dr. Ayşe Çağlar (Viyana Üniversitesi) görev aldı.