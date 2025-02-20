Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL'den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

20.02.2025 12:46
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Türkiye, Ramazan ayına girmeye hazırlanırken, vatandaşın gözü pide fiyatlarına çevrildi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, merakla beklenen pide fiyatlarını bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı. Türkiye genelinde pide fiyatlarının enflasyon verilerine göre daha az arttığını ifade eden Balcı, "Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Bu süre zarfında Türkiye fırıncılar federasyonu olarak ramazan ayının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin azami satış fiyatı konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bitti. Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi, Türkiye'nin her yerinde 81 liranın üzerinde olmayacak" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL'den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi için belirlenen fiyatları paylaştı.

370 GRAMLIK PİDE 30 TL

Buna göre geçen yıl 340 gramı 20 TL'den satılan pidenin yeni fiyatı 30 TL oldu. Ayrıca pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı. Diğer yandan Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide, geçen yıl 15 TL'den satılıyordu.

250 GRAM PİDENİN YENİ FİYATI 20 TL

Bu sene ise bu rakam 250 gramlık Ramazan pidesi için 20 TL olarak belirlendi. Böylelikle yüzde 35'lik bir zam gelmiş oldu.

"ENFLASYONUN ALTINDA BİR ARTIŞ OLDU"

Un fiyatlarının arttığına dikkat çeken Başkan Balcı, "Geçen yıldan bu seneye kadar bakacak olursak un fiyatlarında, pide de kullanmış olduğumuz un fiyatında yüzde 40 bir artış olduğunu görüyoruz. Yine geçen seneden bu seneye işçilik fiyatlarında yüzde 45'lik bir artış söz konusu ve işletme giderlerinde de yüzde 40'lık bir artış söz konusu. Yani mevcut artışın altında bir artışla karşı karşıyayız. 2024 yılının enflasyon oranına bakacak olursak yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı enflasyonun altında olmuştur. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi bir aylık bir ramazan ayında pide fiyatlarının en makul seviye de kalması için gerek kurumlarımız gerek esnafımız, gerekli özveriyi gösterdi ve en makul olacak şekilde belirlendi" diye konuştu.

"EKMEĞİN AZAMİ FİYATI 62.50 TL"

Ekmeğin azami fiyatını da açıklayan Balcı, "2024 yılının nisan ayında ekmek fiyatlarında bir artış olmuştu ve geçen 9 aylık bir zaman zarfında o zaman en son yapmış olduğumuz basın toplantısında un fiyatlarının ciddi anlamada arttığını ve girdilerimizin fazlasıyla arttığını söyledik. Buna önlem alınmazsa bu artışın ocak ayında yüzde 25 ile sınırlı kalmayacağını söylemiştik. İlgili sektörle yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde unu da yüzde 25 sınırında tutmayı başardık. Yani 2024 yılında kilogramı 50 lira olan ekmek, yüzde 25 artışla Türkiye genelinde 62.50 TL'nin üzerinde satılmamaktadır. Bunu ne kadar uzun süre devam ettirebilsek o kadar devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Ekonomi, Güncel, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cenk:
    Benim maaşım yüzde 30 zamlandi. İlk maaşım ile aldığım ekmek yada ünlü mamuller yüzde Elli zamlandi. Sırf sahurda 4 ekmek, iftarda 4 pide yesek ailecek 4 bin TL ekmek tutuyor. Elektrik su doğalgaz ve telefon 3 bin 500 Kira 15 Bin TL maaş bitti.. Maalesef bu maaş için En az 10 saat hafta içinde ve 5 saat cumartesi günü calismak zorundayız. Kılık kıyafet okul harçlığı gıda yol kişisel ihtiyaçlarımiz yok..Bizi bu duruma düşürünlere söylenecek çok şey varda. Duyan gören yok... 40 1 Yanıtla
  • ibrahim öztürk:
    Simit 20 TL pide de 20 TL bu terslikte bir iş var 22 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    demekkı kuccuk boyu 20 tl..orta boyu 30 tl bu durumda 3 adet orta boyu 90 tl gayet ucuz 3 11 Yanıtla
  • Can dostum:
    Çok Ucuz halk ekmeğine devam 11 0 Yanıtla
  • Enes Kurt:
    Pide yemek yerine evde ekmek yapıp ye mek daha mantıklı rant çılar heryerde 6 1 Yanıtla
  • D Celik:
    ekmek yemeyin sağlığa zararlli diyecem .Bu asgari ücretle de başka ne yiyecegiz.Saglikli hiç birşey alınmıyor artık malesef .Ekmeğe devam 6 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mekanın cennet olsun cihan kolivar abi 1 4 Yanıtla
  • Hakikat:
    Sayin OZTURK,bu iste cok kazanmak ve cok kar etmek var.Ticaret bakanligi ramazan ayi gelince et fiyatlarina el attigini dile getirir.Ati alan uskudar'i gecmistir.Gecerken de ne hikmetse hic bogulan olmamistir.Ramazan pidesi de bakanligin sorumlulugunda.O sorumlulugu valilikler yerine getiriyor.Valiler yedigi ekmegin pidenin neden ve nasil yapildigini bilmez.O makam sahibi firincilar odasi ile Belediyelerin hazirladigi fiyat listesine onay verir.Kimse vatandasa sormaz.4 nufuslu bir aile ramazan ayinda aksam ve sahurda ne kadar ekmek ya da pide tuketir onu sormazlar.Ya ne yaparlar; onceden artirim yaptiklari ekmek ve pidenin gramajini dusururler kalan miktara ucret eklerler,ya da onceden dusurdukleri gramajlari artirdik hesabina yeni tarife uygularlar.Vatandasi iki defa kaziklamis oluyorlar.Valiler bu oyunu bilmez ya da oncesini sorgulamaz.Verir onayi.Vatandas orucunu acsin da nasil acarsa acsin. 2 0 Yanıtla
  • Uğur null:
    Ramazan da bari dua edin de, milleti bu hale getirenlerden biran evvel kurtulalım İnşaAllah... 1 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    beş gün sonra kepçeyle verilir 0 0 Yanıtla
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