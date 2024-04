Ramazan Bayramı\'nda Antalya\'da Rezervasyon Oranları Yüzde 95\'e Ulaşacak

Ekonomi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Ramazan Bayramı'nda Antalya'da erken rezervasyon oranlarında doluluk oranının yüzde 95'e ulaşacağını bildirdi.

Bu yıl 6-15 Nisan tarihleri arasında 9 gün kutlanacak Ramazan Bayramı, turizm sektörünü de hareketlendirmeye devam ediyor. Bugünlerde yüzde 70'i aşan iç piyasadaki rezervasyon oranının bayramda yüzde 95'lere ulaşması bekleniyor. Yerli tatilci fiyatlardan dolayı 7-8-9 günlük tatil yerine 4 ya da 5 günlük tatilleri tercih ediyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2023 yılında her şeye rağmen güzel bir sezon geçirdiklerini, hedefledikleri rakamlara ulaştıklarını hatırlattı.

Antalya'da 2023 yılında yaklaşık 15 milyon 700 bine yakın misafir ağırladıklarını aktaran Saatçioğlu, "2024'de yaklaşık 17 milyon üzerine çıkma umudumuz var. İlk 4 ay gayet güzel gidiyor, 900 bin turist giriş yaptı. Bunu geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 24'lük bir artış olması bizleri sevindiriyor. Herhangi bir olumsuzluk karşılaşmadığımız sürece, güzel bir beklenti içindeyiz" diye konuştu.

"Ruslar öne geçecektir"

Geçmiş yıllarda Antalya'ya gelen turistlerde ilk sırayı her zaman Rusların aldığını hatırlatan Saatçioğlu, "Çok az farkla ardından Almanlar, İngilizler, Hollandalılar olarak sıralanırdı. Ama şu an Rusya'da yavaş ilerleme var ama Almanya'da ciddi bir erken rezervasyon var. Almanlar şu an Rusların önünde görünüyor ama mayıs ayı gibi Ruslar yine o açığı kapatacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 95'e ulaşacak"

Ocak, şubat ve mart aylarında güzel doluluk rakamları yakaladıklarını kaydeden Saatçioğlu, "Nevruz ve içinde bulunduğumuz Paskalya dönemiyle güzel bir rezervasyon alıyoruz. Bayram rezervasyonlarımız devam ediyor. Seçimlerden önce bir duraklama vardı. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte son 4 gündür iç piyasadan ciddi rezervasyon akışı var. Bayrama yakın doluluk oranımız yüzde 70-80 civarındaydı. Bayramda yüzde 90-95'i bulacağız, çünkü rezervasyonlarda ciddi bir hareketlenme başladı" ifadelerine yer verdi.

"3-4 günü tercih ediyor"

Antalya'da otel portföyünün ağırlıklı olarak 4 ve 5 yıldızlı olduğunu aktaran Saatçioğlu, "Müşterilerimizin tatil alışkanlıkları ekonomik nedenlerden dolayı değişiklik gösteriyor.7-8-9 gün gelen misafirlerimiz şimdi 3-4 günü tercih ediyorlar. Doluluk tüm segmentlerde aynı, 4-5 yıldızda olduğu gibi 3 yıldızlı ve diğer tesislerimizde de doluluk aynı diyebiliriz. Bizi insanımız tatilden vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Geçen seneyle iç piyasadaki erken rezervasyon oranımızda yüzde 70'e varan bir artı söz konusu buda izi ciddi şekilde umutlandırıyor" dedi.

Özellikle kış döneminde golf turizminin ağırlıkta olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Spor turizminde de ciddi bir rezervasyon almış durumdayız. Gelecek sene daha da iyi olacak. Futbol gruplarımızda artış öngörüyoruz" diye konuştu.

"Yüzde 15-20 fiyat arttı"

Avrupa'daki enflasyonun Türkiye'dekinden düşük olduğunu kaydeden Saatçioğlu, "Bizim bir şekilde fiyatları artırmak zorundayız. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 15 ile 20 arasında bir zam söz konusu. Giderlerimiz Türk lirası. İç pazarda insanımız uzun değil kısa süreli tatil tercihe diyor ya da 4- 3 yıldızı tercih ediyorlar. Herkesin bütçesine göre tatil çeşidi var. Yıldız ve bölge fiyatta önemli ama kişi başı 2, 6 ile 10 bin lira arasında fiyat yelpazesi var" ifadelerini kullandı. - ANTALYA