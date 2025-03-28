Ramazan Bayramı Tatili Bodrum'da Turizmi Canlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan Bayramı Tatili Bodrum'da Turizmi Canlandırdı

Ramazan Bayramı Tatili Bodrum\'da Turizmi Canlandırdı

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması, Bodrum'da yoğun rezervasyon artışına yol açtı. Yerli turist akını bekleniyor ve turizm sezonu normalden önce başlamış durumda.

28.03.2025 13:54  Güncelleme: 13:58
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Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması, Bodrum'da turizmcileri sevindirdi. Tatil kararının açıklanmasının ardından ilçede rezervasyonlarda büyük artış yaşanırken, yerli turistin Bodrum'a akın etmesi bekleniyor.

Normal şartlarda 15 Nisan'da başlayacak olan turizm sezonu, yoğun talep nedeniyle yaklaşık 15 gün erkene çekildi. Birçok işletme, mayıs ayında planlanan açılışlarını 30 Mart'a aldı. Restoran ve esnaf, Ramazan Bayramı'nda yerli turistin Bodrum'a can suyu olacağını belirtiyor.

Yapılan tahminlere göre, bayram tatili boyunca Bodrum'a yaklaşık 500 bin yerli turistin gelmesi bekleniyor. Konaklama fiyatları ise bin 500 TL ile 75 bin TL arasında değişiyor.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya açıklamanın ardından az da olsa bir hareketlilik başladığını ifade ederek, "Dokuz günlük bayram tatilinin açıklamasının ardından az da olsa bir hareketlilik oluştu. Ama mevsimsel durumdan dolayı ve açıklamanın son günlerde olmasından dolayı o beklediğimiz yerli turist sayısına ulaşamayız. Yine de otellerde rezervasyon sayıları arttığını söyleyebiliriz" dedi.

Artan yoğunluk nedeniyle Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Arife gününden itibaren ilçede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağı öğrenildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise 24 saat esasına göre çalışarak sahil ve cadde temizliğini aralıksız sürdürecek.

Bayram tatilinin dokuz güne çıkarılması yalnızca Bodrum'u değil, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki diğer turizm bölgelerini de hareketlendirdi. Yaz sezonu, bu yıl beklenenden daha erken başlamış oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ramazan Bayramı Tatili Bodrum'da Turizmi Canlandırdı - Son Dakika

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