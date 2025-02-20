Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Ramazan pidesi 370 gramı 30 TL'den satılacak; fiyat artışı yüzde 33 olarak belirlendi.

20.02.2025 19:31
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Ramazan pidesinin 370 gramı 30 TL'den satılacak

KOCAELİ - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı pide fiyatlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi, Türkiye'nin her yerinde 81 liranın üzerinde olmayacak. Geçen sene Ankara'da 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyata artışına baktığımız da yüzde 33'lük bir fiyat artışı söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul'da 250 gramı 15 TL'ye satılan ramazan pidesi, bu sene 20 TL'den satılacak. Bursa'da geçen sene 330 gramı 20 liradan satılırken, bu sene 370 gramı 30 liraya satılmış olacak. Geçen sene Kocaeli'de 20 liraya satılıyordu, bu sene ilimizde de 370 gramı 30 liradan satılacak" dedi.

Türkiye, Ramazan ayına girmeye hazırlanırken, vatandaşın gözü pide fiyatlarına çevrildi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, merakla beklenen pide fiyatlarını bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı. Türkiye genelinde pide fiyatlarının enflasyon verilerine göre daha az arttığını ifade eden Balcı, "Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Bu süre zarfında Türkiye fırıncılar federasyonu olarak ramazan ayının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin azami satış fiyatı konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bitti. Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi, Türkiye'nin her yerinde 81 liranın üzerinde olmayacak. Geçen sene Ankara'da 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyata artışına baktığımız da yüzde 33'lük bir fiyat artışı söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul'da 250 gramı 15 TL'ye satılan ramazan pidesi, bu sene 20 TL'den satılacak. Bursa'da geçen sene 330 gramı 20 liradan satılırken, bu sene 370 gramı 30 liraya satılmış olacak. Geçen sene Kocaeli'de 20 liraya satılıyordu, bu sene ilimizde de 370 gramı 30 liradan satılacak. Yani ortalamaya baktığımızda iller arasında yüzde 33, yüzde 35'lik bir fiyat artışı söz konusu. Bu bazı illerimizde yüzde 30 olarak da gerçekleşebilir yüzde 28 olarak da gerçekleşebilir. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde yüzde 35'in üzerinde bir artış söz konusu olamaz" dedi.

"Enflasyonun altında bir artış oldu"

Un fiyatlarının arttığına dikkat çeken Başkan Balcı, "Geçen yıldan bu seneye kadar bakacak olursak un fiyatlarında, pide de kullanmış olduğumuz un fiyatında yüzde 40 bir artış olduğunu görüyoruz. Yine geçen seneden bu seneye işçilik fiyatlarında yüzde 45'lik bir artış söz konusu ve işletme giderlerinde de yüzde 40'lık bir artış söz konusu. Yani mevcut artışın altında bir artışla karşı karşıyayız. 2024 yılının enflasyon oranına bakacak olursak yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı enflasyonun altında olmuştur. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi bir aylık bir ramazan ayında pide fiyatlarının en makul seviye de kalması için gerek kurumlarımız gerek esnafımız, gerekli özveriyi gösterdi ve en makul olacak şekilde belirlendi" diye konuştu.

"Ekmeğin azami fiyatı 62.50 TL"

Ekmeğin azami fiyatını da açıklayan Balcı, "2024 yılının nisan ayında ekmek fiyatlarında bir artış olmuştu ve geçen 9 aylık bir zaman zarfında o zaman en son yapmış olduğumuz basın toplantısında un fiyatlarının ciddi anlamada arttığını ve girdilerimizin fazlasıyla arttığını söyledik. Buna önlem alınmazsa bu artışın ocak ayında yüzde 25 ile sınırlı kalmayacağını söylemiştik. İlgili sektörle yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde unu da yüzde 25 sınırında tutmayı başardık. Yani 2024 yılında kilogramı 50 lira olan ekmek, yüzde 25 artışla Türkiye genelinde 62.50 TL'nin üzerinde satılmamaktadır. Bunu ne kadar uzun süre devam ettirebilsek o kadar devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Yaşam, Balcı, Son Dakika

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