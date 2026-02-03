Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu - Son Dakika
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
03.02.2026 10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan ayında Ankara ve İstanbul'da 250 gram ramazan pidesi 25 liradan satılacak. Ekmek fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik yapılmayacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların merakla beklediği ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul'da uygulanacak satış fiyatını duyurdu.

250 GRAM PİDE 25 LİRA

Balcı'nın verdiği bilgiye göre, bu yıl 250 gram ramazan pidesi Ankara ve İstanbul'da 25 liradan satılacak. Böylece iki büyük şehirde Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı netleşmiş oldu.

EKMEK FİYATLARINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan Balcı, ekmek fiyatlarında şu aşamada herhangi bir artış olmadığını vurguladı. Ekmek fiyatlarının mart ayı sonunda yeniden değerlendirileceğini belirten Balcı, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile birlikte hareket edileceğini söyledi.

"ALIM GÜCÜ VE ENFLASYON DİKKATE ALINACAK"

Fiyat değerlendirmelerinde vatandaşın alım gücünün ve enflasyonun temel kriterler olacağını ifade eden Balcı, ekmekte olası bir fiyat düzenlemesinin bu çerçevede ele alınacağını kaydetti.

Son Dakika Ekonomi Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ramazan pidesi değil o bomboş normal pide fiyatı ramazan pidesi yumurtalı ve susamlı olur onun fiyatı 53 tl düzgün haber yap 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ramazan pidesi değil o boş pide ! 22 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    elhamdülülah müslümanız 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu - Son Dakika
