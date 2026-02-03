Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların merakla beklediği ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul'da uygulanacak satış fiyatını duyurdu.
Balcı'nın verdiği bilgiye göre, bu yıl 250 gram ramazan pidesi Ankara ve İstanbul'da 25 liradan satılacak. Böylece iki büyük şehirde Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı netleşmiş oldu.
Öte yandan Balcı, ekmek fiyatlarında şu aşamada herhangi bir artış olmadığını vurguladı. Ekmek fiyatlarının mart ayı sonunda yeniden değerlendirileceğini belirten Balcı, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile birlikte hareket edileceğini söyledi.
Fiyat değerlendirmelerinde vatandaşın alım gücünün ve enflasyonun temel kriterler olacağını ifade eden Balcı, ekmekte olası bir fiyat düzenlemesinin bu çerçevede ele alınacağını kaydetti.
