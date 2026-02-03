Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların merakla beklediği ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul'da uygulanacak satış fiyatını duyurdu.

250 GRAM PİDE 25 LİRA

Balcı'nın verdiği bilgiye göre, bu yıl 250 gram ramazan pidesi Ankara ve İstanbul'da 25 liradan satılacak. Böylece iki büyük şehirde Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı netleşmiş oldu.

EKMEK FİYATLARINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan Balcı, ekmek fiyatlarında şu aşamada herhangi bir artış olmadığını vurguladı. Ekmek fiyatlarının mart ayı sonunda yeniden değerlendirileceğini belirten Balcı, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile birlikte hareket edileceğini söyledi.

"ALIM GÜCÜ VE ENFLASYON DİKKATE ALINACAK"

Fiyat değerlendirmelerinde vatandaşın alım gücünün ve enflasyonun temel kriterler olacağını ifade eden Balcı, ekmekte olası bir fiyat düzenlemesinin bu çerçevede ele alınacağını kaydetti.