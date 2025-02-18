Ray Sigorta'dan 2025 Büyüme Vizyonu

Ekonomi

Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, geçen yıl hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 145 büyüdüklerini belirterek, 2025'te de stratejilerinden ödün vermeden sektörde fark yaratan yenilikçi ürün ve hizmetleriyle büyümeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, 2024'ü sektör sıralamasında bir önceki yıla göre bir basamak daha yükselerek 8'inci kapattıklarını aktardı.

Ray Sigorta olarak, toplam prim üretimlerini 31,4 milyara ulaştığı bilgisini paylaşan Erdoğan, "Geçen yıl hayat dışı sigorta sektörü yüzde 72 büyürken, biz yüzde 145 büyüdük. Toplam prim üretimimiz 31,4 milyara ulaştı. Pazar payımızı yüzde 42 artırarak yüzde 2,98'den 4,25'e yükselttik. Bu büyümeyi hem maliyetleri doğru şekilde yöneterek hem de dengeli bir portföy oluşturarak gerçekleştirdik. Hayat dışı ilk 15 şirket arasında yüzde 86,9 ile en iyi net bileşik rasyoya sahibiz. 2025'te de sürdürülebilir büyüme stratejimizden ödün vermeden sektörde fark yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle büyümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yıl boyunca yenilikçi yaklaşımlarla ürün portföylerini genişlettiklerini, dijital dönüşüm odaklı uygulamaları hayata geçirdiklerini ve yıllardır gösterdikleri istikrarlı büyüme performansını 2024'te de sürdürdüklerinin altını çizdi.

2025'e ilişkin büyüme ve karlılık tahminlerini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayat dışı sigorta sektörü için yıl sonu tahminimiz yüzde 36 büyüme seviyesinde. Faizlerdeki düşüş etkisinin yılın ikinci yarısında hissedileceğini düşündüğümüz için, mali gelir artışını yüzde 50 seviyesinde öngörüyoruz. Buna paralel olarak yüzde 50 oranında bir operasyonel gider (OpEx) artışı da hesaplayarak yıl sonu kar tahminimizi oluşturduk. İyimser senaryoda teknik sonuçların 2025'te daha da bozulmayacağını ve 2024 seviyelerinde kalacağını varsayarak, hayat dışı sigorta sektörünün karlılık artışının yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyebiliriz."

Tüm dünyada artan doğal afet risklerinin sigortacılığın en önemli gündemlerinden biri haline geldiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'de de özellikle olası bir İstanbul depremi gerçeğine karşı etkili bir farkındalık yaratmanın önemine dikkati çekti.

İstanbul için vakit kaybetmeden harekete geçmek gerektiği önerisinde bulunan Erdoğan, "Mevcut DASK'ın geliştirilmesi ile ilgili yani, Zorunlu Afet Sigortası'na (ZAS) ürünü üzerinde çalışmalar uzun zamandır devam ediyor. Ancak penetrasyonu artırmak adına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısı ile olası İstanbul depreminin risklerini hem zorunlu sigortalar hem de konut sigortalarına dair farkındalıkla el ele yönetmeliyiz. Bizim açımızdan en doğru çözüm, sigorta poliçelerinin, sigorta ettiren açısından vergi avantajlarına çevrilebilmesi yönünde. Konut ve iş yeri sigortalarının devletimizce daha fazla teşvik edilmesinin depremin finansal kayıplarını asgariye indirmek konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.