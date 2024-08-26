Reel Kesim Güven Endeksi Ağustosta Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi Ağustosta Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 98,5'e geriledi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtlarının değerlendirildiği ankete göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

26.08.2024 10:46
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Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 98,5'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,7 puan gerileyerek 98,0 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 51,7'ye geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir miktar zayıfladığı gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 51,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise bir miktar güçlendi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi Ağustosta Azaldı - Son Dakika

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