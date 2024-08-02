Rekabet Kurulu, Hattat Traktör'e 20,7 Milyon TL İdari Para Cezası Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Hattat Traktör'e 20,7 Milyon TL İdari Para Cezası Verdi

Rekabet Kurulu, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunda Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 20,7 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Diğer şirketlerin ise rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve anlaşma içerisinde Kanunu ihlal etmedikleri belirlendi.

02.08.2024 12:05
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Rekabet Kurulu, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Hattat) 20,7 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, AGCO Tarım Makineleri Ticaret Ltd. Şti. (AGCO), ARGO Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti. (ARGO), Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ (Başak), Erkunt Traktör Sanayii AŞ (Erkunt), Hattat, IPSO Tarım AŞ (IPSO), Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti. (Kubota), Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. AŞ (SDF), Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ (Tümosan) ve Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ (Türk Traktör) hakkında, bayilerin pasif satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla ön araştırma açıldığı anımsatıldı.

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde, Kurulun, bölge ve müşteri kısıtlanması iddiasına yönelik AGCO, Başak, Erkunt, Hattat, IPSO, Kubota, SDF ve Tümosan'a soruşturma açılmasına karar verdiğine işaret edilen açıklamada, "Yeniden satış fiyatının tespiti iddiasına yönelik Hattat, rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve/veya rekabeti kısıtlayıcı anlaşma iddialarına yönelik de AGCO, ARGO, Başak, Erkunt, Hattat, IPSO, Kubota, SDF, Tümosan ve Türk Traktör hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu süreçte AGCO, Başak, Erkunt, Hattat, IPSO, Kubota, SDF ve Tümosan tarafından soruşturma konusu iddialar ile bağlantılı endişeleri bertaraf etmek amacıyla taahhüt başvurusunda bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul, taahhütleri kabul ederek söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmayı taahhüde konu rekabetçi endişeler bakımından sonlandırdı. Kurul, AGCO, ARGO, Başak, Erkunt, Hattat, IPSO, Kubota, SDF, Tümosan ve Türk Traktör'ün rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve/veya anlaşma içerisinde olarak Kanunu ihlal etmediklerini ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı. Hattat'ın ise nihai satış noktalarında yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle Kanun'u ihlal ettiğine, bu nedenle teşebbüse 20 milyon 675 bin 811 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Hattat Traktör'e 20,7 Milyon TL İdari Para Cezası Verdi - Son Dakika

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