Rekabet Kurulu'ndan Aydın'daki 4 Firmaya Ceza

Rekabet Kurulu, Aydın'da faaliyet gösteren hazır beton ve çimento firmalarına yönelik soruşturmada 4 teşebbüse yaklaşık 76,5 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aydın'da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, Batıbeton Sanayi AŞ, Öztürk Ticaret ve Şölen Çimento Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin hazır beton üretimi ve satışı pazarında rakipleriyle fiyat tespiti veya müşteri-bölge paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ'nin de Aydın Didim'de hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasında yapılan müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına aracılık ederek kanunu ihlal ettiği tespit edildi.

Kurul, kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan teşebbüsler için idari para cezası kararı aldı. Bu kapsamda, Batıbeton Sanayi'ye 37 milyon 851 bin 666 lira, Öztürk Ticaret'e 28 bin 308 lira, Şölen Çimento'ya 1 milyon 216 bin 947 lira, Çimentaş'a 37 milyon 370 bin 945 lira idari para cezası kesildi.

Böylece, 4 firmaya 76 milyon 467 bin 866 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ, Beton-Taş Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti., Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ, Kabasakal Beton AŞ, Serttaş İnşaat Taah. Tur. Maden San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Türen Yapı Malzemeleri İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce 11 hazır beton firması hakkında uzlaşma kararı alınırken, taraflara toplam 113 milyon 662 bin 187 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Tamamlanan soruşturma sürecinde 15 teşebbüse 190 milyon 130 bin 53 lira idari para cezası verilmiş oldu.