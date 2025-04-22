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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Betona Soruşturma

Rekabet Kurulu\'ndan Betona Soruşturma

Aydın'da hazır beton şirketlerine yönelik soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.

22.04.2025 12:13
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Rekabet Kurulunca, Aydın'da hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Algan, Aydın'da hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin birlikte fiyat belirleyerek, bölge/müşteri paylaşımı yaparak ve yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını oluşturarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın Batıbeton Sanayi AŞ, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ, Beton-Taş Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası AŞ, Kabasakal Beton AŞ, Öztürk Ticaret, Serttaş İnşaat Taah. Tur. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şölen Çimento Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti ve Türen Yapı Malzemeleri İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında başlatıldığını söyledi.

Temsilci, soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucu, Batıbeton Sanayi şirketinin kanunu ihlal eder nitelikte Aydın'daki söz konusu pazarda fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmaya taraf olduğunu ifade etti.

Çimentaş'ın Aydın'ın Didim ilçesindeki pazarda faaliyet gösteren teşebbüsler arasında yapılan müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına aracılık ettiğini belirten temsilci, Öztürk Ticaret'in de pazarda fiyat tespitine ilişkin anlaşmaya taraf olduğunu bildirdi.

Temsilci, Şölen Çimento şirketinin de fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmaya taraf olduğuna işaret ederek, söz konusu teşebbüsler için idari para cezası uygulanmasını istedi.

Soruşturma tarafı olan Batıçim Batı Anadolu Çimento, Beton-Taş Hazır Beton, Çimbeton Hazırbeton, Kabasakal Beton, Serttaş İnşaat ve Türen Yapı Malzemeleri şirketinin Kanun'u ihlal ettiğine yönelik bulguya ulaşılamadığını vurgulayan temsilci, bunlara ceza uygulanmasına yer olmadığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Haklarında idari para cezası uygulanması talep edilen şirket temsilcileri, iddiaları reddederek, ceza verilmesine karşı çıktı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Betona Soruşturma - Son Dakika

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