Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü banka satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü banka satılıyor

Türkiye\'de faaliyet gösteren ünlü banka satılıyor

Rekabet Kurulu, Odea Bank'ın devir işlemine onay verdiğini açıkladı. Banka'nın devri ile ilgili süreç hızla ilerlerken, bu karar sektöre son dakika gelişmesi olarak düştü.Kurul'dan yapılan açıklamada, "Odea Bank AŞ'nin tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verildi" denildi.

28.03.2025 10:45
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Rekabet Kurulu, Odea Bank AŞ'nin tek kontrolünün nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding tarafından devralınmasına izin verdi.

Rekabet Kurulu, Odea Bank AŞ'nin tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

SATIŞ ANLAŞMASI GEÇEN YIL İMZALANMIŞTI

15 Ekim 2024'te ADQ ve Bank Audi'den yapılan açıklamaya göre, ADQ ve Lübnan'ın önde gelen bankalarından Bank Audi sal (Bank Audi), ADQ'nun Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank AŞ'nin ("Odeabank") sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için anlaşma imzalanmıştı.

Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation - IFC), IFC FIG Investment Company S.a.r.l ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development -EBRD) gibi diğer yatırımcılar da Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Odeabank'ın satın alınmasının, portföy şirketlerinin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhütlerini pekiştirdiklerini belirtti.

Rekabet Kurulu, Abu Dhabi, Odea Bank, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü banka satılıyor - Son Dakika

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