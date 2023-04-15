Bayram yaklaşırken, Rekabet Kurumu "kırmızı et" fiyatları için inceleme başlattı! Büyük besicilerin faaliyetleri denetim altında - Son Dakika
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Bayram yaklaşırken, Rekabet Kurumu "kırmızı et" fiyatları için inceleme başlattı! Büyük besicilerin faaliyetleri denetim altında

15.04.2023 12:48

Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış veya arz kısıtlanması olup olmadığını tespit etmek amacıyla Rekabet Kurumu harekete geçti. Büyük besicilerin faaliyetleri, Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde gerçekleştirilen incelemelerle araştırılıyor. Yapılacak ön araştırmada, fiyat artışı beklentisiyle kesimlerin bilerek geciktirilip geciktirilmediği belirlenecek.

Rekabet Kurumu, son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe aldı. Kurum uzmanları da kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başladı.

BÜYÜK BESİCİLERİN OLDUĞU İLLERDE İNCELEME

Uzmanlar, piyasada faaliyet gösteren büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda büyük besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde incelemelerde bulunuluyor.

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİYLE KESİMLER GECİKTİRİLİYOR MU?

Kurum uzmanları, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulundu. Ön inceleme çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor. Böylece besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle, kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu, yaklaşık 1 yıl önce de sektöre yönelik benzer bir inceleme gerçekleştirmişti.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Rekabet Kurumu mevzuatına göre, gelen başvuru üzerine ya da resen ön araştırma kararı alınabiliyor. Ön araştırma yapmakla görevlendirilen raportör, elde ettiği bilgi ve her türlü deliller ile konu hakkındaki görüşlerini 30 gün içinde Rekabet Kuruluna yazılı olarak bildiriyor. Kurul, ön araştırma raporunun kendisine teslimini takip eden 10 gün içinde, bilgileri değerlendirerek soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar veriyor.

EMLAK SEKTÖRÜ DE İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Rekabet Kurumu, benzer bir çalışmayı emlak sektörü için de başlatmıştı. Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma açılmasına karar vermişti.

Rekabet Kurumu bayram öncesi 'kırmızı et' için harekete geçti! Büyük besiciler mercek altında
Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Bayram yaklaşırken, Rekabet Kurumu 'kırmızı et' fiyatları için inceleme başlattı! Büyük besicilerin faaliyetleri denetim altında - Son Dakika


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